Белорусские баскетболисты одержали три победы на юниорском чемпионате Европы (Д2) в Скопье

В первом матче предварительной группы А белорусы уверенно переиграли сверстников из Швейцарии — 89:63, затем были сильнее норвежцев — 85:79 и поляков — 82:74. Свой следующий поединок подопечные Александра Подерачева проведут 31 июля против команды Португалии, а 1 августа завершат первый этап встречей с румынами.
Положение после 3 туров: Беларусь — 6 очков, Португалия — 5, Румыния — 5, Норвегия — 4, Польша — 4, Швейцария — 3.
По итогам первого этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех предварительных групп. В элитный дивизион юниорского баскетбольного первенства Старого Света выйдут три призера соревнований в македонской столице.