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14:40 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты одержали три победы на юниорском чемпионате Европы (Д2) в Скопье

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) успешно провели стартовую часть чемпионата Европы (дивизион 2) в македонском Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы А белорусы уверенно переиграли сверстников из Швейцарии — 89:63, затем были сильнее норвежцев — 85:79 и поляков — 82:74. Свой следующий поединок подопечные Александра Подерачева проведут 31 июля против команды Португалии, а 1 августа завершат первый этап встречей с румынами.

Положение после 3 туров: Беларусь — 6 очков, Португалия — 5, Румыния — 5, Норвегия — 4, Польша — 4, Швейцария — 3.

По итогам первого этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех предварительных групп. В элитный дивизион юниорского баскетбольного первенства Старого Света выйдут три призера соревнований в македонской столице.

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