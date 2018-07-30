Белорусские баскетболисты одержали три победы на юниорском чемпионате Европы (Д2) в Скопье

В первом матче предварительной группы А белорусы уверенно переиграли сверстников из Швейцарии — 89:63, затем были сильнее норвежцев — 85:79 и поляков — 82:74. Свой следующий поединок подопечные Александра Подерачева проведут 31 июля против команды Португалии, а 1 августа завершат первый этап встречей с румынами.