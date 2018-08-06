Дмитрий Ривный вошел в символическую пятерку лучших игроков ЧЕ (U-18)
Дмитрий Ривный вошел в символическую пятерку лучших игроков ЧЕ (U-18), который завершился 5 августа в столице Македонии Скопье.
Дмитрий Ривный вошел в символическую пятерку лучших игроков ЧЕ (U-18), который завершился 5 августа в столице Македонии Скопье.
В среднем за матч белорус набирал 18,4 очка и совершал 15,8 подбора, что позволило ему стать самым эффективным баскетболистом на турнире. Также наш соотечественник в 7 из 8 проведенных встреч сумел оформить