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01:03 (мск), источник: Прессбол

Дмитрий Ривный вошел в символическую пятерку лучших игроков ЧЕ (U-18)

Дмитрий Ривный вошел в символическую пятерку лучших игроков ЧЕ (U-18), который завершился 5 августа в столице Македонии Скопье.

В среднем за матч белорус набирал 18,4 очка и совершал 15,8 подбора, что позволило ему стать самым эффективным баскетболистом на турнире. Также наш соотечественник в 7 из 8 проведенных встреч сумел оформить дабл-дабл, — передает vk.com/belarusbasket.

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