Дмитрий Ривный вошел в символическую пятерку лучших игроков ЧЕ (U-18)

В среднем за матч белорус набирал 18,4 очка и совершал 15,8 подбора, что позволило ему стать самым эффективным баскетболистом на турнире. Также наш соотечественник в 7 из 8 проведенных встреч сумел оформить дабл-дабл, — передает vk.com/belarusbasket.