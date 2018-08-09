На зависть Блатту. Как Россия едва не стала лучшей командой мира

Источник: Советский спорт

В финале чемпионата мира наши проиграли югославам всего два очка.

ОДИН ВЗМАХ РУКОЙ — И ТЫ № 1 НА ПЛАНЕТЕ

Сенсационный триумф россиян на чемпионате Европы 2007 года помнят все. Но, не умаляя заслуг команды Дэвида Блатта, могу вас заверить, как «двойной очевидец»: в 1998-м у Сергея Белова были и великая сборная, и не менее великий финал. Просто 11 лет назад наши концовку выиграли, а 20 лет назад — проиграли. Хотя все запросто могло выйти и наоборот.

Большой финал, где все решают одно-два очка, доли секунды и миллиметры — игра особая. Черно-белая, без полутонов. Она режет прямо по сердцу, оставляя на всю жизнь глубокие шрамы. Когда соперники равны перед баскетбольным богом, тот до последнего с сомнением крутит в руках скипетр чемпионов, а потом… Потом звучит свисток. И одна команда взлетает от счастья на победные небеса, а другая -рушится в преисподнюю.

Только что ты мог забрать золото одним броском. Одно привычное движение, уже проделанное кучу миллионов раз, и ты — лучший в мире! Помните, как в Мадриде-2007 скакал по дужке мяч после броска Холдена? По всем законам баскетбольной гравитации он не должен был падать в сетку (это признают и наши, включая Блатта), однако он туда упал. И через несколько мгновений мы завопили от радости. Но представьте: а что, если бы этот мяч выскочил из корзины?

После финаланадо было бежать в пресс-центр. Никаких вай-фаев на трибуне тогда еще не предусматривалось, а среди соседей преобладали югославы. Исейчас мне стыдно вспоминать, какими злобными пинками я- как бы случайно- вышибал из-под них стулья, продвигаясь к выходу из сектора.

Вдогонку несло недоуменно-густым матерком. Можно былозапросто схлопотать и по морде, хотя именно она-искаженная гримасой ярости — сербов, подозреваю, и отпугнула. А уж как той ночью «бегал по потолку» и сколькопачек сигарет извел Михаил Михайлов (эта команда вообще была чуть ли не самой курящей в истории мирового спорта) даже вообразить страшно. Центровой «Реала» приехал в сборную-1998 с недолеченнойтравмой и здорово ей помог, но под конец…

ФИНАЛ, КОТОРОГО ЖДАЛИ

В этом финале разницав обе стороны ни разу не превышала семи очков, а в последние 8 минут — даже четырех. Жуткая «заруба», сплошная концовка, отдохнет не только Мадрид-2007, но и Мюнхен-1972. Хотя наши лидировали чаще. С середины первого тайма (да-да, именно «тайма» — тогда еще не было четвертей и атаки продолжались по 30 секунд, а не по 24) до середины второготолком головы не давали «югам» поднять. Со всеми их бодирогами-ребрачами-джорджевичами-станковичами (экс-генсек ФИБА Борислав Станкович- символ могущества’юго-лобби в баскетболе ХХ века) и титулами.

Вообще, битвы за золото Россия — Югославияочень ждали еще в 97-м, в Барселоне. Но тогда наши в ½ отдали абсолютно «свой» матч итальянцам с молодым-перспективным тренеромЭттореМессиной. Это был мой первый чемпионат Европы. А через год на мой первый чемпионат мира не приехала DreamTeam. Из-за локаута в НБА американцы прислали в Грецию смесь из студентов (включая ТраджанаЛэнгдона), игроков CBA (аналог нынешней «дублерской» D-лиги) и европейских клубов, во главе с шустрым разыгрывающим «Олимпиакоса» Майклом Хокинсом, классным форвардом немецкой «Альбы» Уэнделлом Алексисом (кстати, с ним в Берлине еще весной 98-го играли основные плеймейкеры наших и югославов Василий Карасев и Саша Обрадович, ныне тренирующие соответственно «Зенит» и «Локомотив») и оставшимся от «Команды-мечты» супертренеромРудиТомджановичем. Из того самого чемпионского «Хьюстона» с ХакимомОладжьювоном.

И вот с этой сборной США россияне сошлись в полуфинале. Уже после того, как на групповой стадии овертаймом подтвердили свой паритет с югославами, а затем унизили в Пирее (в прокуренном насквозь зале «Мира и дружбы», где в 95-м был отравлен ЦСКА) хозяев чемпионата, не дав тем набрать даже 50 очков. Тогда наши смазали 18 дальних бросков кряду (!), нобесстрашная, отчаянная защита все равно оставила сборную на плаву. И когда Кисурин с Бабковым, наконец, попали, греков быстро унесло «ногами вперед».

Что, впрочем, не помешало им добраться до овертайма с югославами в полуфинале. А еще был второй полуфинал, наш. Сотыгранными «-10» за три минуты до конца, фолом в атаке Хокинсу на Карасеве за 0.10 и победным прорывом через всю площадку Сергея Панова за три секунды с хвостиком. Случись такое сейчас, россияне получили бы или технический (время в последние две минуты тогда не останавливалось, а Карасев «пановский» серебряный мяч хапнул и задержал, положив его на паркет), или даже засчитанный ответный бросок — Алексис-то метров с девяти в итоге попал…

ТРАГЕДИЯ МИХАЙЛОВА

И мы в этом финале долго вели. В отличие от сплошь «догоняльного» и’вроде без шансов Мадрида-2007, это былопостоянное предчувствие победы. Ну, давайте, давайте! Еще чуть-чуть, они уже почти…

Эти сволочи-югославы (уже без Словении и Хорватии, но еще с Македонией и Черногорией), увы, так и не сдались. Все решила только последняя минута. За 33 секунды до конца при счете «-1» Панов, ворвавшись под чужой щит, ловко скинул мяч в центр трехсекундной Михайлову, тот понес «сверху с двух рук» и… получил жесткий блок-шот «в лоб» от Ребрачи.

Ему же 12 секунд спустя Михайлов проиграл подбор уже у нас — после смазанного Топичемпри вполне перспективных «минус двух» штрафного. Ребрача подобрал, забил, стало «-4» (56:60) — и это было уже все. Для Михайлова и для всей сборной России. Ия пошел пинать стулья под ни в чем не повинными югославскими коллегами…

Там была не только зрелая, готовая к большой победе команда, но и очень сильная бригада тренеров. Сергей Белови Станислав Еремин — жутко разные люди, но из их сочетания в то лето родилось нечто особенное. Еремин — тактик, «рисовальщик», «считальщик вариантов», Белов — главный, мотиватор, суровый начальник-крикун. Они идеально дополняли друг друга. Впрочем, больше одного чемпионата они вместе не протянули. Уже через год Белов (без Еремина) с треском провалил ЧЕ и ушел из сборной. Кстати, югославы в 99-м до финалатоже не добрались…

А в 98-м чемпионат был особый. Вы можете представить сейчас ЧМ без НБА и целиком в одном городе? А у меня такой был! На жаре далеко за 30 и при стопроцентной влажности мы мотались туда-сюда по совсем не тем Афинам, что нынче, — пусть грязноватым, но душевным и дешевым, еще не с евро, а с драхмами. Потом у меня в ящике стола долго валялась пухлая стопка греческих купюр — тысяч на десять, что соответствовало примерно тридцати американским долларам. В итоге пришлось выбросить. Хотя решился не с первого раза и долго бил себя по рукам.

Почему? Из-за воспоминаний, конечно. Как забыть тот 20-тысячный зал, построенный к Олимпиаде 1996-го, которую Афинам дали только в 2004-м? И где наших болельщиков тогда, в 98-м, было точно больше, чем «югов» — российские флаги-крики преобладали в зале со всех сторон. Это был настоящий «финал мечты», и наши могли его выиграть, но…

По ходу чемпионата наша журналисткая бригада постепенно нащупала оптимальный ресторан для поздних ужинов. Там подавали отменно сочные сувлаки (аналог нашего шашлыка) из телятины и подогретоедо «температуры языка» (чтобы как на пуховую подушечку ложилось) местное бренди. В этом заведении мы радостно заседали несколько последних дней и…

И 9 августа, отработав после финала, разбрелись по разным концам Афин, чтобы напиться с горя и поодиночке.

Чемпионат мира-1998

Финал

Россия — Югославия — 62:64 (35:30).

Россия: Карасев (9), Бабков (4), Панов (14), Кисурин (3), Михайлов (9), Куделин (14), Носов (5), Домани (4), З. Пашутин (0).

Югославия: С. Обрадович (7), Берич (2), Бодирога (11), Томашевич (7), Ребрача (16+11 подборов), Джорджевич (7), Топич (9), Щепанович (5).

2-очковые: 21/39 (53,8%) — 19/37 (51,4%). 3-очковые: 3/9 (33,3%) — 5/12 (41,7%). Штрафные: 11/18 (61,1%) — 11/16 (68,8%).

Подборы: 26 (8) — 30 (11). Голевые передачи: 9−7. Перехваты: 7−7. Потери: 14−14. Фолы: 18−18.