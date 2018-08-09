На зависть Блатту. Как Россия едва не стала лучшей командой мира
20 лет назад сборная России почти одержала главную победу в своей истории.
20 лет назад сборная России почти одержала главную победу в своей истории.
В финале чемпионата мира наши проиграли югославам всего два очка.
ОДИН ВЗМАХ РУКОЙ — И ТЫ № 1 НА ПЛАНЕТЕ
Сенсационный триумф россиян на чемпионате Европы 2007 года помнят все. Но, не умаляя заслуг команды Дэвида Блатта, могу вас заверить, как «двойной очевидец»: в 1998-м у Сергея Белова были и великая сборная, и не менее великий финал. Просто 11 лет назад наши концовку выиграли, а 20 лет назад — проиграли. Хотя все запросто могло выйти и наоборот.
Большой финал, где все решают
Только что ты мог забрать золото одним броском. Одно привычное движение, уже проделанное кучу миллионов раз, и ты — лучший в мире! Помните, как в Мадриде-2007 скакал по дужке мяч после броска Холдена? По всем законам баскетбольной гравитации он не должен был падать в сетку (это признают и наши, включая Блатта), однако он туда упал. И через несколько мгновений мы завопили от радости. Но представьте: а что, если бы этот мяч выскочил из корзины?
После финаланадо было бежать в
Вдогонку несло
ФИНАЛ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
В этом финале разницав обе стороны ни разу не превышала семи очков, а в последние 8 минут — даже четырех. Жуткая «заруба», сплошная концовка, отдохнет не только Мадрид-2007, но и Мюнхен-1972. Хотя наши лидировали чаще. С середины первого тайма (да-да, именно «тайма» — тогда еще не было четвертей и атаки продолжались по 30 секунд, а не по 24) до середины второготолком головы не давали «югам» поднять. Со всеми их бодирогами-ребрачами-джорджевичами-станковичами (экс-генсек ФИБА Борислав Станкович- символ могущества’юго-лобби в баскетболе ХХ века) и титулами.
Вообще, битвы за золото Россия — Югославияочень ждали еще в 97-м, в Барселоне. Но тогда наши в ½ отдали абсолютно «свой» матч итальянцам с
И вот с этой сборной США россияне сошлись в полуфинале. Уже после того, как на групповой стадии овертаймом подтвердили свой паритет с югославами, а затем унизили в Пирее (в прокуренном насквозь зале «Мира и дружбы», где в 95-м был отравлен ЦСКА) хозяев чемпионата, не дав тем набрать даже 50 очков. Тогда наши смазали 18 дальних бросков кряду (!), нобесстрашная, отчаянная защита все равно оставила сборную на плаву. И когда Кисурин с Бабковым, наконец, попали, греков быстро унесло «ногами вперед».
Что, впрочем, не помешало им добраться до овертайма с югославами в полуфинале. А еще был второй полуфинал, наш. Сотыгранными «-10» за три минуты до конца, фолом в атаке Хокинсу на Карасеве за 0.10 и победным прорывом через всю площадку Сергея Панова за три секунды с хвостиком. Случись такое сейчас, россияне получили бы или технический (время в последние две минуты тогда не останавливалось, а Карасев «пановский» серебряный мяч хапнул и задержал, положив его на паркет), или даже засчитанный ответный бросок —
ТРАГЕДИЯ МИХАЙЛОВА
И мы в этом финале долго вели. В отличие от сплошь «догоняльного» и’вроде без шансов Мадрида-2007, это былопостоянное предчувствие победы. Ну, давайте, давайте! Еще
Эти
Ему же 12 секунд спустя Михайлов проиграл подбор уже у нас — после смазанного Топичемпри вполне перспективных «минус двух» штрафного. Ребрача подобрал, забил, стало «-4» (56:60) — и это было уже все. Для Михайлова и для всей сборной России. Ия пошел пинать стулья под ни в чем не повинными югославскими коллегами…
Там была не только зрелая, готовая к большой победе команда, но и очень сильная бригада тренеров. Сергей Белови Станислав Еремин — жутко разные люди, но из их сочетания в то лето родилось нечто особенное. Еремин — тактик, «рисовальщик», «считальщик вариантов», Белов — главный, мотиватор, суровый
А в 98-м чемпионат был особый. Вы можете представить сейчас ЧМ без НБА и целиком в одном городе? А у меня такой был! На жаре далеко за 30 и при стопроцентной влажности мы мотались
Почему?
По ходу чемпионата наша журналисткая бригада постепенно нащупала оптимальный ресторан для поздних ужинов. Там подавали отменно сочные сувлаки (аналог нашего шашлыка) из телятины и подогретоедо «температуры языка» (чтобы как на пуховую подушечку ложилось) местное бренди. В этом заведении мы радостно заседали несколько последних дней и…
И 9 августа, отработав после финала, разбрелись по разным концам Афин, чтобы напиться с горя и поодиночке.
Чемпионат мира-1998
Финал
Россия — Югославия — 62:64 (35:30).
Россия: Карасев (9), Бабков (4), Панов (14), Кисурин (3), Михайлов (9), Куделин (14), Носов (5), Домани (4), З. Пашутин (0).
Югославия: С. Обрадович (7), Берич (2), Бодирога (11), Томашевич (7), Ребрача (16+11 подборов), Джорджевич (7), Топич (9), Щепанович (5).
2-очковые: 21/39 (53,8%) — 19/37 (51,4%). 3-очковые: 3/9 (33,3%) — 5/12 (41,7%). Штрафные: 11/18 (61,1%) — 11/16 (68,8%).
Подборы: 26 (8) — 30 (11). Голевые передачи: 9−7. Перехваты: 7−7. Потери: 14−14. Фолы: 18−18.
9 августа. Афины. Дворец спорта ОАКА. 19 000 зрителей.