Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал юниорского ЧЕ
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юниорской сборной Беларуси (U-18) вышли в полуфинал чемпионата Европы (дивизион 2) в австрийском Оберварте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юниорской сборной Беларуси (U-18) вышли в полуфинал чемпионата Европы (дивизион 2) в австрийском Оберварте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинальной встрече с командой Нидерландов белоруски уступили одно очко в первой четверти, а затем полностью владели инициативой и уверенно победили со счетом 77:64. Это уже шестая подряд виктория белорусской дружины, до нее было пять побед в пяти матчах группового этапа.
В борьбе за выход в финал подопечные Лидии Мацаль 11 августа встретятся со сверстницами из Израиля, которые сегодня обыграли команду Финляндии — 79:73.
Три лучшие сборные по итогам турнира получат путевки в элитный дивизион.