Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал юниорского ЧЕ

Сегодня в четвертьфинальной встрече с командой Нидерландов белоруски уступили одно очко в первой четверти, а затем полностью владели инициативой и уверенно победили со счетом 77:64. Это уже шестая подряд виктория белорусской дружины, до нее было пять побед в пяти матчах группового этапа.