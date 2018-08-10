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19:32 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал юниорского ЧЕ

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юниорской сборной Беларуси (U-18) вышли в полуфинал чемпионата Европы (дивизион 2) в австрийском Оберварте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальной встрече с командой Нидерландов белоруски уступили одно очко в первой четверти, а затем полностью владели инициативой и уверенно победили со счетом 77:64. Это уже шестая подряд виктория белорусской дружины, до нее было пять побед в пяти матчах группового этапа.

В борьбе за выход в финал подопечные Лидии Мацаль 11 августа встретятся со сверстницами из Израиля, которые сегодня обыграли команду Финляндии — 79:73.

Три лучшие сборные по итогам турнира получат путевки в элитный дивизион.

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