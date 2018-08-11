Белорусские баскетболисты победили швейцарцев на юношеском ЧЕ в дивизионе 2

В матче второго тура предварительной группы D подопечные Николая Алексеева взяли верх над командой Швейцарии со счетом 72:60.

На старте белорусы уступили в упорной борьбе украинским сверстникам со счетом 54:60. Сегодня белорусские баскетболисты сыграют со сборной Боснии и Герцеговины, которая в первом туре победила чехов — 86:69.

В понедельник, 13 августа, сборная Беларуси будет соперничать с командой Косово, а 14 августа завершит первый этап игрой с чехами.