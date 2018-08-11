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21:09 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки сборной Беларуси вышли в элиту юниорского ЧЕ

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскеболистки юниорской сборной Беларуси (U-18) вышли в финал чемпионата Европы (дивизион 2) и обеспечили себе путевку в элитный дивизион, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальной встрече со сверстницами из Израиля в австрийском Оберварте белоруски сразу взяли бразды правления в свои руки и заслуженно победили с результатом 83:73 (27:20, 18:13, 15:15, 23:25). Самой результативной в составе победительниц стала лидер команды Ксения Малышко, набравшая 19 очков.

Это уже седьмая подряд виктория белорусской дружины, до нее было 5 побед в 5 матчах группового этапа, а также выигрыш в четвертьфинале у команды Нидерландов — 77:64.

В решающем поединке борьбе за первое место подопечные Лидии Мацаль 12 августа встретятся с победителем второго полуфинала Литва — Турция.

Три лучшие сборные по итогам турнира получат путевки в элитный дивизион.

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