Мозгов не сыграет за сборную России в матчах квалификации КМ против чехов и болгар

Сборы национальной команды пройдут в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Затем команда примет участие в международном турнире, где также сыграют сборные Польши и Израиля.
Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира — 2019 с командой Чехии россияне проведут в гостях 13 сентября, а 16 сентября национальная сборная сыграет с командой Болгарии дома.
«Видимо, я не смогу принять участия в сборе национальной команды в августе и сентябре, — сказал Мозгов. — Мне надо ехать ребенка в школу устраивать, решать проблемы с жильем. В моей карьере все поменялось за это лето — и когда случаются такие обмены, то это ломает все планы».
Мозгов в прошлом сезоне выступал за «Бруклин», в среднем набирая 4,2 очка и делая 3,2 подбора. Он является чемпионом НБА (в составе «Кливленда», 2016 год) и единственным российским игроком в лиге на данный момент. В межсезонье «Бруклин» обменял Мозгова в «Шарлотт», после чего «Шарлотт», «Чикаго» и «Орландо» договорились о трехстороннем обмене, в результате которого Мозгов продолжит карьеру в «Мэджик».