Мозгов не сыграет за сборную России в матчах квалификации КМ против чехов и болгар

Источник: AP 2018

Сборы национальной команды пройдут в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Затем команда примет участие в международном турнире, где также сыграют сборные Польши и Израиля.

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Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира — 2019 с командой Чехии россияне проведут в гостях 13 сентября, а 16 сентября национальная сборная сыграет с командой Болгарии дома.

«Видимо, я не смогу принять участия в сборе национальной команды в августе и сентябре, — сказал Мозгов. — Мне надо ехать ребенка в школу устраивать, решать проблемы с жильем. В моей карьере все поменялось за это лето — и когда случаются такие обмены, то это ломает все планы».