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15:25 (мск), источник: ТАСС

Мозгов не сыграет за сборную России в матчах квалификации КМ против чехов и болгар

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо» Тимофей Мозгов не сможет принять участия в сборе команды России и пропустит матчи квалификации Кубка мира 2019 года против сборных Чехии и Болгарии. Об этом Мозгов рассказал ТАСС.

Источник: AP 2018

Сборы национальной команды пройдут в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Затем команда примет участие в международном турнире, где также сыграют сборные Польши и Израиля.

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Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира — 2019 с командой Чехии россияне проведут в гостях 13 сентября, а 16 сентября национальная сборная сыграет с командой Болгарии дома.

«Видимо, я не смогу принять участия в сборе национальной команды в августе и сентябре, — сказал Мозгов. — Мне надо ехать ребенка в школу устраивать, решать проблемы с жильем. В моей карьере все поменялось за это лето — и когда случаются такие обмены, то это ломает все планы».

Мозгов в прошлом сезоне выступал за «Бруклин», в среднем набирая 4,2 очка и делая 3,2 подбора. Он является чемпионом НБА (в составе «Кливленда», 2016 год) и единственным российским игроком в лиге на данный момент. В межсезонье «Бруклин» обменял Мозгова в «Шарлотт», после чего «Шарлотт», «Чикаго» и «Орландо» договорились о трехстороннем обмене, в результате которого Мозгов продолжит карьеру в «Мэджик».

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