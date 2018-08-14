Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо К
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:30
Спартак М
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Црвена Звезда
Все события
Фоторепортажи
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
6Кого взять «Локомотиву»? Все потенциальные новички
09:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты одержали вторую победу на юношеском чемпионате Европы

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) одержали вторую победу на чемпионате Европы (дивизион 2), который проходит в Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем четвертом поединке предварительной группы D белорусы уверенно переиграли сверстников из Косово со счетом 77:61.

Читайте также
Белорусские баскетболисты победили швейцарцев на юношеском ЧЕ в дивизионе 2

Самым результативным в составе победителей оказался Тимофей Карпук, набравший 14 очков. До этого команда Николая Алексеева взяла верх над соперниками из Швейцарии — 72:60, а также потерпела два поражения: от украинцев — 54:60 и хозяев турнира баскетболистов сборной Боснии и Герцеговины — 81:101.

Турнирное положение сейчас таково: Босния и Герцеговина — 8 очков (4 матча), Чехия — 7 (4), Беларусь — 6 (4), Украина — 5 (3), Швейцария — 4 (4), Косово — 3 (3).

Сегодня сборная Беларуси завершит первый этап игрой с чешской командой.

После финиша предварительного раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера соревнований в Сараево.

 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
У шоу Ревизорро новая ведущая
Дзюба остается в «Зените». Трансферы и слухи дня
«Спартак» — ПАОК: матч года для Массимо Карреры
Дзюба — против агентов: Хотел уехать в Англию, но меня кинули
ПСЖ поставил ультиматум игроку за отказ продлевать контракт
«Барселона» решила увести у МЮ чемпиона мира по знакомой схеме
Ефимова: Боюсь, что 4 года подготовки перед ОИ-2020 пройдут зря
Катарский клуб объявит о подписании контракта с Это’О
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь