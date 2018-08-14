Белорусские баскетболисты одержали вторую победу на юношеском чемпионате Европы

В своем четвертом поединке предварительной группы D белорусы уверенно переиграли сверстников из Косово со счетом 77:61.

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Самым результативным в составе победителей оказался Тимофей Карпук, набравший 14 очков. До этого команда Николая Алексеева взяла верх над соперниками из Швейцарии — 72:60, а также потерпела два поражения: от украинцев — 54:60 и хозяев турнира баскетболистов сборной Боснии и Герцеговины — 81:101.

Турнирное положение сейчас таково: Босния и Герцеговина — 8 очков (4 матча), Чехия — 7 (4), Беларусь — 6 (4), Украина — 5 (3), Швейцария — 4 (4), Косово — 3 (3).

Сегодня сборная Беларуси завершит первый этап игрой с чешской командой.