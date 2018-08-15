Баскетболисты юношеской сборной Беларуси уступили чехам на ЧЕ в Сараево

В заключительном матче предварительной группы D подопечные Николая Алексеева в упорной борьбе проиграли команде Чехии (76:80) и потеряли шансы продолжить борьбу за повышение в классе.

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До этого белорусы одержали победы над командами Швейцарии (72:60) и Косово (77:61), а также потерпели поражения от украинцев (54:60) и хозяев турнира баскетболистов сборной Боснии и Герцеговины (81:101).

Турнирное положение сейчас таково: Босния и Герцеговина — 10 очков (5 матчей), Чехия — 9 (5), Беларусь — 7 (5), Украина — 6 (4), Швейцария — 5 (5), Косово — 5 (4).