Текущие события
Футбол. Еврокубки
14.08
Видеотон0
Мальме0
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо З1
Астана0
Футбол. Еврокубки
14.08
АЕК2
Селтик1
Футбол. Еврокубки
14.08
Шкендия0
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак Тр1
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
14.08
Аякс3
Стандард Л0
Все события
Фоторепортажи
12«Никаких свиданий у меня не было вообще». Неизвестный Акинфеев
10«Уфа» одержала первую в своей истории победу в еврокубках
13:17 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты юношеской сборной Беларуси уступили чехам на ЧЕ в Сараево

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) не сумели пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы (дивизион 2), который проходит в Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче предварительной группы D подопечные Николая Алексеева в упорной борьбе проиграли команде Чехии (76:80) и потеряли шансы продолжить борьбу за повышение в классе.

Читайте также
Белорусские баскетболисты победили швейцарцев на юношеском ЧЕ в дивизионе 2

До этого белорусы одержали победы над командами Швейцарии (72:60) и Косово (77:61), а также потерпели поражения от украинцев (54:60) и хозяев турнира баскетболистов сборной Боснии и Герцеговины (81:101).

Турнирное положение сейчас таково: Босния и Герцеговина — 10 очков (5 матчей), Чехия — 9 (5), Беларусь — 7 (5), Украина — 6 (4), Швейцария — 5 (5), Косово — 5 (4).

После финиша предварительного раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера соревнований в Сараево.

 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Лера Кудрявцева родила дочь и показала ее в Instagram
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу
Моуринью должен уступить место Зидану. Чем скорее, тем лучше
СМИ: Хавбек «Ливерпуля» близок к переходу в ЦСКА
Вернблум уйдет в ПАОК, «Милан» отказался от Промеса. Слухи дня
Сменщика лучшего игрока ЧМ-2018 в «Реале» оценили в 200 млн
Футболист рассказал, как смог спастись при обвале моста в Генуе
«Зенит» не рассматривает аренду форварда в «Сампдорию»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь