Белорусские баскетболисты проиграли болгарам на юношеском ЧЕ

В игре за 9−16-е места с командой Болгарии белорусы уступили со счетом 61:69 (16:16, 14:16, 10:23, 21:14). Сегодня белорусские баскетболисты встретятся со сборной Португалии.

На предварительном этапе команда Николая Алексеева заняла 3-е место в группе D, победив сверстников из Швейцарии (72:60) и Косово (77:61), а также проиграв сборным Украины (54:60), Боснии и Герцеговины (81:101) и Чехии (76:80).