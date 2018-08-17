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11:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты проиграли болгарам на юношеском ЧЕ

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) проиграли в первом матче утешительного турнира чемпионата Европы (дивизион 2) в Сараево, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре за 9−16-е места с командой Болгарии белорусы уступили со счетом 61:69 (16:16, 14:16, 10:23, 21:14). Сегодня белорусские баскетболисты встретятся со сборной Португалии.

На предварительном этапе команда Николая Алексеева заняла 3-е место в группе D, победив сверстников из Швейцарии (72:60) и Косово (77:61), а также проиграв сборным Украины (54:60), Боснии и Герцеговины (81:101) и Чехии (76:80).

Борьбу за 3 путевки в элитный дивизион продолжат пары полуфиналистов: Россия — Чехия, Македония — Босния и Герцеговина. Путевки в элитный дивизион получат 3 призера.

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