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12:22 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки одержали 3-ю победу на юношеском ЧЕ

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) одержали третью победу подряд во втором дивизионе чемпионата Европы, который проходит в Подгорице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 3-го тура предварительной группы D подопечные Надежды Каменец обыграли команду Норвегии со счетом 77:42.

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На старте белоруски уверенно переиграли сборную Боснии и Герцеговины — 83:54, а затем взяли верх над украинками — 63:47.

Свой следующий матч белорусская дружина проведет 20 августа со сверстницами из Финляндии, а 21 августа завершит первый этап игрой с албанками.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие дружины из четырех предварительных групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера турнира в столице Черногории.

По такой же формуле проводилось и мужское юношеское первенство континента в Сараево. Белорусские баскетболисты не смогли выйти в четвертьфинал и побороться за повышение в классе. В утешительном турнире команда Николая Алексеева проиграла сверстникам из Португалии — 61:71, Болгарии — 61:69 и Ирландии — 59:67, заняв 16-е итоговое место.

На предварительном этапе белорусские баскетболисты заняли 3-е место в группе D, победив сверстников из Швейцарии (72:60) и Косово (77:61), а также проиграв сборным Украины (54:60), Боснии и Герцеговины (81:101) и Чехии (76:80).

Путевки в элитный дивизион юношеского первенства континента завоевали команды Боснии и Герцеговины, России и Македонии.

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