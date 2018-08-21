Белорусские баскетболистки проиграли сборной Финляндии на юношеском чемпионате Европы во втором дивизионе

В поединке 4-го тура предварительной группы D подопечные Надежды Каменец в упорной борьбе уступили команде Финляндии со счетом 74:77.
До этого белоруски уверенно переиграли сборную Боснии и Герцеговины — 83:54, затем взяли верх над украинками — 63:47 и норвежками — 77:42. Заключительный матч группового этапа белоруски проведут сегодня против команды Албании, которая проиграла все 4 встречи.
Положение команд после 4-х туров: Финляндия — 8 очков, Беларусь — 7, Украина — 7, Норвегия — 5, Босния и Герцеговина — 5, Албания — 4. В четвертьфинал выходят по две лучшие дружины из четырех предварительных групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера турнира в столице Черногории.