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12:34 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки проиграли сборной Финляндии на юношеском чемпионате Европы во втором дивизионе

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) потерпели первое поражение во втором дивизионе чемпионата Европы, который проходит в Подгорице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 4-го тура предварительной группы D подопечные Надежды Каменец в упорной борьбе уступили команде Финляндии со счетом 74:77.

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До этого белоруски уверенно переиграли сборную Боснии и Герцеговины — 83:54, затем взяли верх над украинками — 63:47 и норвежками — 77:42. Заключительный матч группового этапа белоруски проведут сегодня против команды Албании, которая проиграла все 4 встречи.

Положение команд после 4-х туров: Финляндия — 8 очков, Беларусь — 7, Украина — 7, Норвегия — 5, Босния и Герцеговина — 5, Албания — 4. В четвертьфинал выходят по две лучшие дружины из четырех предварительных групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера турнира в столице Черногории.

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