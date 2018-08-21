Белорусские баскетболистки проиграли сборной Финляндии на юношеском чемпионате Европы во втором дивизионе

В поединке 4-го тура предварительной группы D подопечные Надежды Каменец в упорной борьбе уступили команде Финляндии со счетом 74:77.

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До этого белоруски уверенно переиграли сборную Боснии и Герцеговины — 83:54, затем взяли верх над украинками — 63:47 и норвежками — 77:42. Заключительный матч группового этапа белоруски проведут сегодня против команды Албании, которая проиграла все 4 встречи.