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12:25 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки юношеской сборной Беларуси заняли 4-е место на ЧЕ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) не смогли выйти в элитный дивизион чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В поединке за третье место во 2-м дивизионе континентального первенства в Подгорице подопечные Надежды Каменец проиграли сверстницам из Финляндии 52:86.

В игре за первое место баскетболистки Швеции обыграли команду Греции — 51:41. В элитный дивизион вышли три призера соревнований в черногорской столице.

На этом турнире сборная Беларуси заняла второе место в предварительной группе D, победив команды Боснии и Герцеговины — 83:54, Украины — 63:47, Норвегии — 77:42 и Албании — 105:24, а также уступила в упорной борьбе команде Финляндии со счетом 74:77. В четвертьфинале белоруски вырвали победу у израильтянок во втором овертайме со счетом 82:80, а в полуфинале уступили шведкам 54:62. Лидер белорусской сборной Ирина Венская вошла в символическую сборную ЧЕ.

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