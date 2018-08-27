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17:20 (мск), источник: Р-Спорт

Мозгов не поможет сборной России в матчах квалификации КМ-2019

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Центровой Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России в матчах второго этапа квалификации Кубка мира-2019 с командами Чехии и Болгарии, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Источник: AP 2018

Как отмечается в сообщении, баскетболист клуба НБА «Орландо Мэджик» сможет выступить за национальную команду не раньше финального этапа Кубка мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября следующего года в Китае.

«Тимофей позвонил мне задолго до начала сбора, объяснил ситуацию. Сказал, что очень любит играть за сборную, но в этот раз у него это никак не получается. Как вы знаете, сезон Мозгову предстоит начинать в новом клубе, и слишком большое количество бытовых дел нужно уладить до начала предсезонной подготовки», — сказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Таким образом, расширенный состав сборной на сентябрьские матчи сократился до 15 игроков.

Первый матч второго отборочного этапа Кубка мира-2019 россияне проведут 13 сентября в Пардубице с командой Чехии, а 16 сентября в Химках сыграют со сборной Болгарии.

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