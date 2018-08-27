Мозгов не поможет сборной России в матчах квалификации КМ-2019

Как отмечается в сообщении, баскетболист клуба НБА «Орландо Мэджик» сможет выступить за национальную команду не раньше финального этапа Кубка мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября следующего года в Китае.

«Тимофей позвонил мне задолго до начала сбора, объяснил ситуацию. Сказал, что очень любит играть за сборную, но в этот раз у него это никак не получается. Как вы знаете, сезон Мозгову предстоит начинать в новом клубе, и слишком большое количество бытовых дел нужно уладить до начала предсезонной подготовки», — сказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.