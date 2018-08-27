Баскетболисты начинают готовиться к отборочным матчам без Мозгова
Мужская баскетбольная сборная России начинает на базе в Новогорске подготовку к старту второго раунда европейского отбора на Кубок мира-2019.
Мужская баскетбольная сборная России начинает на базе в Новогорске подготовку к старту второго раунда европейского отбора на Кубок мира-2019.
С минувшего воскресенья спортсмены начали собираться в Подмосковье, где пока работают под руководством тренеров национаольной команды по индивидуальной программе. А с 30 августа начнется работа в общей группе. При этом сбор и сентябрьские матчи пропускает единственный представитель России в НБА центровой Тимофей Мозгов. Это связано с тем, что за лето чемпиона НБА и призера Олимпиады-2012 дважды обменяли — из «Бруклина» в «Шарлотт», а потом в «Орландо».
— Тимофей позвонил мне задолго до начала сбора, объяснил ситуацию, — приводит слова главного тренера сборной Сергея Базаревича
Зато в строю еще два игрока с опытом выступлений за океаном — лидер сборной Алексей Швед и Сергей Карасев. Всего же в Новогорск приедут 15 баскетболистов. По четыре человека представляют ЦСКА и «Локомотив-Кубань», еще трое — «Химки». Помимо тренировок, им предстоит с 6 по 8 сентября сыграть на традиционном Кубке Кондрашина и Белова в Петербурге. А в середине месяца пройдут стартовые матчи второго раунда отбора на КМ-2019 — 13 сентября россияне на выезде сыграют с Чехией, а 16 числа с Болгарией на арене в Химках.
Защитники: Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба — ЦСКА), Евгений Бабурин (свободный агент), Алексей Швед («Химки»);.
Форварды: Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Петр Губанов, Андрей Зубков (оба — «Химки»), Никита Балашов (свободный агент), Сергей Карасев («Зенит»)
Центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).