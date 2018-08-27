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19:03 (мск), источник: TeamRussia.pro

Баскетболисты начинают готовиться к отборочным матчам без Мозгова

Мужская баскетбольная сборная России начинает на базе в Новогорске подготовку к старту второго раунда европейского отбора на Кубок мира-2019.

Источник: РИА "Новости"

С минувшего воскресенья спортсмены начали собираться в Подмосковье, где пока работают под руководством тренеров национаольной команды по индивидуальной программе. А с 30 августа начнется работа в общей группе. При этом сбор и сентябрьские матчи пропускает единственный представитель России в НБА центровой Тимофей Мозгов. Это связано с тем, что за лето чемпиона НБА и призера Олимпиады-2012 дважды обменяли — из «Бруклина» в «Шарлотт», а потом в «Орландо».

— Тимофей позвонил мне задолго до начала сбора, объяснил ситуацию, — приводит слова главного тренера сборной Сергея Базаревича пресс-служба РФБ. — Сказал, что очень любит играть за сборную, но в этот раз у него это никак не получается. Как вы знаете, сезон Мозгову предстоит начинать в новом клубе, и слишком большое количество бытовых дел нужно уладить до начала предсезонной подготовки.

Зато в строю еще два игрока с опытом выступлений за океаном — лидер сборной Алексей Швед и Сергей Карасев. Всего же в Новогорск приедут 15 баскетболистов. По четыре человека представляют ЦСКА и «Локомотив-Кубань», еще трое — «Химки». Помимо тренировок, им предстоит с 6 по 8 сентября сыграть на традиционном Кубке Кондрашина и Белова в Петербурге. А в середине месяца пройдут стартовые матчи второго раунда отбора на КМ-2019 — 13 сентября россияне на выезде сыграют с Чехией, а 16 числа с Болгарией на арене в Химках.

Состав сборной России

Защитники: Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба — ЦСКА), Евгений Бабурин (свободный агент), Алексей Швед («Химки»);.

Форварды: Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Петр Губанов, Андрей Зубков (оба — «Химки»), Никита Балашов (свободный агент), Сергей Карасев («Зенит»)

Центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

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