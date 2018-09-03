Родригес поможет сборной Испании в осенних матчах отбора чемпионата мира

В список из шестнадцати человек попал и разыгрывающий защитник ЦСКА Серхио Родригес, сообщает Eurohoops. Стоит отметить, что в этот раз на сбор национальной команды не прибудет ни один из многочисленных представителей НБА. Родригес в этом составе будет самым звёздным игроком.