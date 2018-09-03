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14:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Родригес поможет сборной Испании в осенних матчах отбора чемпионата мира

Тренерский штаб сборной Испании по баскетболу назвал имена игроков, которые сыграют за национальную команду в осенних матчах отбора чемпионата мира 2019 года.

Источник: AP 2018

В список из шестнадцати человек попал и разыгрывающий защитник ЦСКА Серхио Родригес, сообщает Eurohoops. Стоит отметить, что в этот раз на сбор национальной команды не прибудет ни один из многочисленных представителей НБА. Родригес в этом составе будет самым звёздным игроком.

За выход на чемпионат мира пиренейская сборная поборется с командами Украины, Латвии, Турции, Черногории и Словении. При этом с двумя последними испанцы уже сыграли в первом групповом раунде. 14 сентября сборная Испании сыграет в Киеве с украинцами, а 17 сентября примет Латвию.

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