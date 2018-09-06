Сборная России проиграла Израилю на Кубке Кондрашина и Белова

В игре против сборной Израиля российская команда крупно проиграла со счётом 71:93 (13:29, 27:22, 18:24, 13:18). Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Израиля Джейк Коэн, набравший в игре 23 очка, а в составе сборной России отличился защитник Дмитрий Кулагин, который записал на свой счёт 19 очков.