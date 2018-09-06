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6 сентября, источник: Чемпионат.com

Сборная России проиграла Израилю на Кубке Кондрашина и Белова

Мужская сборная России по баскетболу в Санкт-Петербурге провела первый матч в рамках Кубка Кондрашина и Белова, который станет заключительным этапом подготовки к квалификационным матчам Кубка мира—2019.

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Источник: РИА "Новости"

В игре против сборной Израиля российская команда крупно проиграла со счётом 71:93 (13:29, 27:22, 18:24, 13:18). Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Израиля Джейк Коэн, набравший в игре 23 очка, а в составе сборной России отличился защитник Дмитрий Кулагин, который записал на свой счёт 19 очков.

Сборная России, которая 6 сентября сыграла с Израилем, уже 8 сентября встретится с национальной командой Польши (начало — в 13:30). Израиль и Польша сыграют друг с другом между этими играми, 7 сентября (17:00).

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