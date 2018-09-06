Сборная России проиграла Израилю на Кубке Кондрашина и Белова
Мужская сборная России по баскетболу в
Мужская сборная России по баскетболу в
В игре против сборной Израиля российская команда крупно проиграла со счётом 71:93 (13:29, 27:22, 18:24, 13:18). Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Израиля Джейк Коэн, набравший в игре 23 очка, а в составе сборной России отличился защитник Дмитрий Кулагин, который записал на свой счёт 19 очков.
Сборная России, которая 6 сентября сыграла с Израилем, уже 8 сентября встретится с национальной командой Польши (начало — в 13:30). Израиль и Польша сыграют друг с другом между этими играми, 7 сентября (17:00).