Две звезды. Чехи собрали лучший состав за последние годы

Источник: AP 2018

Сборная России продолжает попытки попасть на Кубок мира, который пройдёт в Китае через год. Команда под руководством Сергея Базаревича закончила первый раунд отбора на втором месте в группе, и теперь начинается самое интересное. Чтобы поехать в Поднебесную, россиянам во втором раунде нужно занять в группе место не ниже третьего, причём результаты первого раунда тоже учитываются.

Ситуация не самая простая. Прямо сейчас наша команда выходит на Кубок мира, но преимущество над замыкающей секстет Боснией и Герцеговиной — всего один матч, а отставание от расположившейся на втором месте Чехии — два. У Финляндии почти идентичные показатели, и они дышат в спину сборной России. Скорее всего, именно в двух встречах с финнами будет решаться, кто в группе K заберёт третью путёвку на Кубок мира, однако терять очки команде Сергея Базаревича категорически противопоказано уже сейчас.



Тем более грустно, что чехи собрали лучший за последние годы состав. В первом раунде сборная под руководством Ронена Гинзбурга потерпела всего одно поражение — в феврале лишь очко уступила исландцам, для которых эта победа осталась единственной. В остальном же сборная Чехии была почти безупречна и, хотя иногда побеждала в концовках, ни разу не позволила в себе по-настоящему усомниться.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bmz8wHNgesA/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Czech Basketball Federation (@ceskybasketbal)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-23T06:41:21+00:00">22 Авг 2018 в 11:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь же за чехов сыграют две главные звезды — Ян Веселы и Томаш Саторански. Первый не выступал за сборную весь год, в последний раз национальная команда видела его на Евробаскете-2017; второй так и вовсе не показывался в составе сборной два года. Для нашей команды такое пополнение в составе соперника может стать ударом под дых в том смысле, что именно против игроков, чьи сильные стороны были такие же, как у этой парочки, сборной России приходилось сложнее всего.

Например, проблемы с центровыми в нашей команде по-прежнему не решены, и Владимир Ивлев сейчас — лучший на этой позиции. При этом Ивлев, вообще-то, форвард, и если в играх с Израилем и Польшей брал подвижностью, то шансов, что такое же пройдёт с Веселы, не так много. На фоне общего превосходства чехов на подборе (40 собранных отскоков за матч против 34 в первом раунде) добавление в состав летающего парня из «Фенера» выглядит совсем устрашающе. Особенно опасения вызывает собственная «краска» — в прошлом сезоне Евролиги Веселы вошёл в пятёрку лучших «подборщиков» на чужом щите, и он явно будет не прочь прописаться в трёхсекундной зоне сборной России. Будем надеяться, что Артём Клименко и Никита Балашов подготовятся ко встрече с Яном.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnGAopfAmsg/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnGAopfAmsg/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnGAopfAmsg/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Czech Basketball Federation (@ceskybasketbal)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-30T07:01:37+00:00">30 Авг 2018 в 12:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Томаш Саторански — тоже из числа джокеров, которые Ронен Гинсбург обязательно в какой-то момент должен вытащить. Пока сборная России готовилась к отбору на Кубок мира матчами с Израилем и Польшей, чехи тоже зря времени не теряли и сыграли с Италией и Турцией. Если не считать вдрызг проваленную последнюю четверть с турками, то чехи выглядели очень солидно. Саторански в первом матче сделал дабл-дабл (Веселы, кстати, сделал это во втором) и показал, что он в отличной форме. Его любовь к быстрым отрывам никуда не делась, а это именно то, с чем россияне испытывали проблемы на Кубке Кондрашина и Белова, по крайней мере на протяжении полутора матчей нас этим мучили сначала израильтяне в полном составе, а затем Матеуш Понитка в одиночку.

Неизвестно, что покажет сборная России 13 сентября, но, например, за океаном пока не до конца разобрались, как бороться с Саторански и его глазами на затылке.

Хотя, конечно, не всё так печально.



Во-первых, встроить в работающий механизм два звена, каждое из которых потенциально может быть системообразующим, никогда не было простой задачей. Здесь не нужно уделять слишком много внимания «товарнякам» с итальянцами и турками. Гинзбург прекрасно понимает, что Веселы и Саторански — это роскошь, на которую вряд ли можно будет рассчитывать в ноябре и феврале, поэтому полностью перестраивать игру под двух звёзд было бы слишком недальновидно.



Во-вторых, не всё будет зависеть от чехов. Мы уже видели, как может прогрессировать сборная России всего за два дня, и поэтому от не носящего товарищеский статус матча вправе ждать ещё большей самоотдачи и собранности. В игре с поляками сборная России уже показала, как умеет играть с позиции силы. Крепкие и стабильные сборные вроде Чехии как раз и нужно раскалывать в начале сезона.