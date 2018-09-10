Две звезды. Чехи собрали лучший состав за последние годы
К соперникам сборной России приехали Веселы и Саторански. Чем это грозит?
К соперникам сборной России приехали Веселы и Саторански. Чем это грозит?
Сборная России продолжает попытки попасть на Кубок мира, который пройдёт в Китае через год. Команда под руководством Сергея Базаревича закончила первый раунд отбора на втором месте в группе, и теперь начинается самое интересное. Чтобы поехать в Поднебесную, россиянам во втором раунде нужно занять в группе место не ниже третьего, причём результаты первого раунда тоже учитываются.
Ситуация не самая простая. Прямо сейчас наша команда выходит на Кубок мира, но преимущество над замыкающей секстет Боснией и Герцеговиной — всего один матч, а отставание от расположившейся на втором месте Чехии — два. У Финляндии почти идентичные показатели, и они дышат в спину сборной России. Скорее всего, именно в двух встречах с финнами будет решаться, кто в группе K заберёт третью путёвку на Кубок мира, однако терять очки команде Сергея Базаревича категорически противопоказано уже сейчас.
Тем более грустно, что чехи собрали лучший за последние годы состав. В первом раунде сборная под руководством Ронена Гинзбурга потерпела всего одно поражение — в феврале лишь очко уступила исландцам, для которых эта победа осталась единственной. В остальном же сборная Чехии была почти безупречна и, хотя иногда побеждала в концовках, ни разу не позволила в себе
Теперь же за чехов сыграют две главные звезды — Ян Веселы и Томаш Саторански. Первый не выступал за сборную весь год, в последний раз национальная команда видела его на Евробаскете-2017; второй так и вовсе не показывался в составе сборной два года. Для нашей команды такое пополнение в составе соперника может стать ударом под дых в том смысле, что именно против игроков, чьи сильные стороны были такие же, как у этой парочки, сборной России приходилось сложнее всего.
Например, проблемы с центровыми в нашей команде
Томаш Саторански — тоже из числа джокеров, которые Ронен Гинсбург обязательно в
Неизвестно, что покажет сборная России 13 сентября, но, например, за океаном пока не до конца разобрались, как бороться с Саторански и его глазами на затылке.
Хотя, конечно, не всё так печально.
Артём Комаров