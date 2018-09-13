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00:38 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по баскетболу начинает второй раунд отбора к ЧМ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу стартует в очередном отборочном раунде к чемпионату мира. Подопечные Сергея Базаревича в четверг в Пардубице проведут стартовый матч второго группового турнира против команды Чехии.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Вторая отборочная стадия стартует в четырех зонах — ФИБА Европа, ФИБА Америка, ФИБА Африка, ФИБА Австралия и Океания.

Сборная России находится в группе с командами Чехии, Финляндии, Франции, Болгарии, а также Боснии и Герцеговины. С французами и боснийцами подопечные Базаревича на втором групповом этапе встречаться не будут, поскольку играли с ними в предыдущем раунде.

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Для попадания в финальный турнир ЧМ-2019 необходимо по итогам 12 туров занять место в группе не ниже третьего. После шести матчей российские баскетболисты с девятью очками находятся на третьей строчке. Первые два места занимают команды Франции (12) и Чехии (11) соответственно.

Без Мозгова, но со Шведом

Одна из главных звезд команды — Тимофей Мозгов — не сыграет в отборочном турнире по семейным обстоятельствам. В межсезонье спортсмен сменил два клуба в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), оказавшись сначала «Шарлотте», а затем в «Орландо».

«Потеря любого игрока ощутима, а тем более такого высокого уровня, как Тимофей Мозгов. Мы общались, он извинялся, что не сможет нам помочь. Насколько я пониманию, там семейные вопросы, но, думаю, он мог бы их решить», — отмечал Базаревич в разговоре с журналистами.

Также в команде отсутствует игрок ЦСКА Андрей Воронцевич, который восстанавливается после травмы плеча, полученной еще весной. По состоянию здоровья матчи против сборных Чехии и Болгарии пропустит и защитник Михаил Кулагин.

В состав сборной вошел разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, ставший одним из сильнейших баскетболистов Европы в прошедшем сезоне и самым результативным игроком Евролиги. По словам Шведа, он получал в межсезонье предложения из НБА, но принял решение не уезжать из России.

Соперники

Ближайшим соперником команды Базаревича станет сборная Чехии. В состав команды Ронена Гинзбурга вошли две главные звезды чешского баскетбола — тяжелый форвард турецкого «Фенербахче» Ян Веселы и атакующий защитник клуба НБА «Вашингтон» Томаш Саторански.

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Сборная России в рамках подготовки к квалификационным матчам выступила на Кубке Кондрашина и Белова, заняв на турнире второе место. Подопечные Базаревича уступили израильтянам и переиграли поляков.

Вторым матчем на данном этапе станет игра против команды Болгарии, которая пройдет 16 сентября в Химках. Болгары не имеют в своем составе звезд мирового уровня. Но за команду выступает защитник «Химок» Демаркус Бост, у которого также имеется американское гражданство.

Сборная России ни разу в своей истории не становилась чемпионом мира по баскетболу. Команда дважды играла в финале турнира (1994, 1998 годах), но оба раза уступала.

Чемпионат мира пройдет в 2019 году в Китае.

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