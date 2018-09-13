Чтобы мы были веселы, надо сдержать Веселы. У России — важный отборочный матч ЧМ
Сегодня игрой против чехов в Пардубице сборная России начинает последний этап отбора на чемпионат мира-2019.
Сегодня игрой против чехов в Пардубице сборная России начинает последний этап отбора на чемпионат мира-2019.
Игра не только стартовая, но и ключевая. Дело в том, что
Единственное преимущество над конкурентами: мы, в отличие от них, уже сыграли два раза с мощными французами, а
Проще говоря: если наши добудут победу в Пардубице, то могут постепенно собирать на следующее лето чемоданы для китайского чемпионата мира. А если не добудут — придется бороться до последнего, до февраля. С не таким уж предсказуемым исходом.
На днях из стана сборной пришла информация, что
Маловато для противостояния с основным центровым самого богатого баскетбольного клуба Европы — Яном Веселы из «Фенербахче». Плюс у чехов на сентябрьское «окно» появился высоченный (201 см) разыгрывающий Томаш Саторански из «Вашингтон Уизардз». Оба пропустили все матчи предыдущего отборочного этапа, и главный тренер сборной России Сергей Базаревич, отвечая недавно на вопросы «Советского спорта», выразил сомнение, что чехи быстро сумеют приспособиться к игре в новом составе, с двумя вернувшимися звездами.
По турниру в Гамбурге в конце прошлой недели этого было не разобрать: там сборная Чехии обыграла итальянцев, а потом проиграла туркам, растеряв преимущество больше «+20». Но то, что чехи — это серьезный соперник, понятно в любом случае. Даже несмотря на их провал на последнем ЧЕ-2017, где они обыграли одних румын и не выбрались из группы, а наши дошли до полуфинала.
И потом, у сборной России есть свои неслабые козыри. Какие? Ну, скажем, Алексей Швед. Лучший (на мой скромный вкус) баскетболист Европы.