Чтобы мы были веселы, надо сдержать Веселы. У России — важный отборочный матч ЧМ

Источник: Советский спорт

Игра не только стартовая, но и ключевая. Дело в том, что из-за относительной слабости «скрестной» группы чехи на предыдущем этапе сумели одержать там пять побед против наших трех — и все это по-прежнему учитывается. Если разрыв между Россией и Чехией сегодня вечером достигнет отметки «плюс три», отыграть его за пять оставшихся туров будет, мягко говоря, проблематично. То есть, в этом случае россиянам предстоит равная борьба за последнюю, третью путевку на ЧМ от нашей группы с весьма непростой сборной Финляндии. Там хватает старых-опытных знакомых: Копонен, Салин, Ранникко, тренер Деттманн и так далее.

Единственное преимущество над конкурентами: мы, в отличие от них, уже сыграли два раза с мощными французами, а чехам-финнам эти гипотетические поражения еще только предстоят. Хотя, как знать… В «окнах» по ходу клубного сезона у Франции точно не будет энбэашников калибра Батюма, Гобера и Фурнье, которые этим летом сумели сломить сопротивление россиян в Краснодаре.

Проще говоря: если наши добудут победу в Пардубице, то могут постепенно собирать на следующее лето чемоданы для китайского чемпионата мира. А если не добудут — придется бороться до последнего, до февраля. С не таким уж предсказуемым исходом.

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На днях из стана сборной пришла информация, что из-за свежих травм в Чехии не сыграют Михаил Кулагин с Петром Губановым. Это, правда, не ведущие баскетболисты команды, хотя Кулагин-младший, при необходимости, мог бы помочь дальними бросками, а Губанов — из-за дефицита высокорослых игроков. Как известно, Тимофей Мозгов на сентябрьские матчи приехать отказался, Андрей Воронцевич травмирован, ДжоэлуБоломбою российский паспорт еще не оформили, а Артем Клименко с Никитой Балашовым в контрольных матчах на Кубке Кондрашина и Белова выглядели не очень-то. Там хоть что-нибудь внятное в этой линии показал один Владимир Ивлев.

Маловато для противостояния с основным центровым самого богатого баскетбольного клуба Европы — Яном Веселы из «Фенербахче». Плюс у чехов на сентябрьское «окно» появился высоченный (201 см) разыгрывающий Томаш Саторански из «Вашингтон Уизардз». Оба пропустили все матчи предыдущего отборочного этапа, и главный тренер сборной России Сергей Базаревич, отвечая недавно на вопросы «Советского спорта», выразил сомнение, что чехи быстро сумеют приспособиться к игре в новом составе, с двумя вернувшимися звездами.

По турниру в Гамбурге в конце прошлой недели этого было не разобрать: там сборная Чехии обыграла итальянцев, а потом проиграла туркам, растеряв преимущество больше «+20». Но то, что чехи — это серьезный соперник, понятно в любом случае. Даже несмотря на их провал на последнем ЧЕ-2017, где они обыграли одних румын и не выбрались из группы, а наши дошли до полуфинала. Все-таки играть сегодня придется там, у них.