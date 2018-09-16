Российские баскетболисты обыграли команду Болгарии в отборочном турнире Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник сборной России Алексей Швед, набравший 22 очка, сделавший семь подборов и пять результативных передач.

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В другом матче группы К сборная Франции дома обыграла команду Финляндии со счетом 83:67. Позднее в воскресенье встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Чехии.

Сборная России поднялась на третье место в группе К, набрав 12 очков в 8 матчах. Лидируют в группе команды Франции (15 очков после 8 матчей) и Чехии (13 после 7). Третье место занимают финны, в активе которых 12 очков после 8 встреч, уступающие россиянам по разнице набранных и пропущенных очков. Три лучшие команды по итогам второго этапа отбора из каждой группы квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.

В следующем матче сборная России на выезде сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет 30 ноября. Команда Болгарии в тот же день на своей площадке встретится со сборной Боснии и Герцеговины.