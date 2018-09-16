Россия еще может попасть на ЧМ по баскетболу. Спасибо Шведу

Источник: Sport24

В воскресенье в Химках сборная России провела очередной матч квалификации ЧМ-2019 — на этот раз против национальной команды Болгарии. Соперник, несколько дней назад сенсационно огорчивший французов, был непредсказуемым, а поражение могло поставить под вопрос выход нашей сборной в финальную стадию ЧМ.

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Болгары запутали ситуацию в группе

Второй этап квалификации баскетбольного чемпионата мира-2019 начался с сюрпризов: довольно средняя сборная Болгарии на родном паркете обыграла звездную Францию (74:68). Этим южане полностью запутали ситуацию в группе, ведь перед вторыми матчами сентябрьского международного окна сразу три сборные претендовали на третье место: Финляндия (4 победы и 3 поражения) немного опережала Россию (3−4) и Болгарию (3−4).

Почему внимание акцентируется на третьей строчке таблицы? Именно 3 лучшие национальные команды от каждой группы в итоге выйдут в финальную стадию чемпионата мира-2019.

Домашний матч со сборной Болгарии — прямым конкурентом — определял многое, и Россия не подвела болельщиков, хотя без нервов не обошлось.

На матч сборной в Химках собрался аншлаг

Сентябрьский матч сборная России проводила на арене в Химках, и поддержка фанатов оказалась невероятной. Переполненный зал БЦМО «Химки» реагировал на каждое успешное действие россиян, и чем ближе было к развязке, тем больше шума выдавали болельщики.

Шумно реагировал зал и на действия соперников. Когда еще новый защитник «Химок» Ди Бост услышит свист на этой арене, когда будет пробивать штрафные?

Швед как движущая сила сборной

Матч против сборной Болгарии показал: слабых сборных на этом этапе отбора уже не будет. Россияне начали невероятно ярко: Никита Курбанов отметился данком уже в первой атаке, а всего за четверть сборная набрала впечатляющие 30 очков.

Показалось, что уж в этом-то матче проблем возникнуть не должно. Дважды во второй четверти сборная России убегала на «+10», и дважды соперники доставали, причем визуально очень просто. Болгары гнули свою линию и к концу третьей 10-минутки все-таки сравняли счет — 60:60.

Тут-то и сказался фактор Шведа. Защитник, в первые 30 минут достаточно альтруистично отдававший мяч партнерам, взял все на себя. Сначала он разбудил сборную крутым данком, потом совершил не менее крутой блок-шот и набрал почти половину очков команды в заключительной четверти.

В итоге сборная России дожала Болгарию в концовке — 77:73. Алексей Швед стал самым результативным игроком матча: к 22 очкам он добавил 7 подборов и 5 передач.

Сборная поработала на подборе

Одной из причин проигрыша чехам была неудача на щитах — соперник взял на 23 подбора больше (44 против 21). В матче против сборной Болгарии ситуацию исправили: россияне так уверенно закрывали зону под кольцом, что к середине второй четверти болгары сумели совершить всего 4 подбора. Во многом благодаря работе на щитах наши усмирили нападение соперников, которые некоторыми днями ранее огорчили сборную Франции. Не обошлось и без мощных блок-шотов.

Болгары, в принципе, чувствовали себя в Химках довольно неуютно, и это было заметно даже по штрафным броскам, которые считаются самым легким способом для набора очков. Гости играли в довольно контактный баскетбол, заставляли россиян фолить, но при этом реализовали лишь 16 из 29 штрафных за весь матч.

Ди Бост познакомился с Химками

Натурализованный защитник сборной Болгарии Ди Бост летом подписал контракт с «Химками» и даже принял участие в ряде тренировок своего нового клуба. Но первую игру нового сезона на арене подмосковного клуба Ди Бост провел в роли разыгрывающего сборной.

Если французов защитник деклассировал по полной (17 очков, 5 трехочковых, 3 перехвата), то в игре против России был уже не так эффективен.