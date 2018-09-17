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13:59 (мск), источник: Prosports.kz

Сборная Казахстана проиграла во втором круге квалификации на ЧМ-2019

Сборная Казахстана не смогла ничего противопоставить австралийской дружине во втором раунде отборочного цикла на чемпионат мира 2019, сообщает Prosports.kz.

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Встреча завершилась со счетом 94:41 (22:6, 19:13, 24:15, 29:7) в пользу австралийской команды. Таким образом, наша сборная занимает пятое место набрав 11 очков.

Добавим, что в следующей игре, которая пройдет 30 ноября, Казахстан сыграет против команды Филлипинов.

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