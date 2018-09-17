Сборная Казахстана проиграла во втором круге квалификации на ЧМ-2019
Сборная Казахстана не смогла ничего противопоставить австралийской дружине во втором раунде отборочного цикла на чемпионат мира 2019, сообщает Prosports.kz.
Сборная Казахстана не смогла ничего противопоставить австралийской дружине во втором раунде отборочного цикла на чемпионат мира 2019, сообщает Prosports.kz.
Встреча завершилась со счетом 94:41 (22:6, 19:13, 24:15, 29:7) в пользу австралийской команды. Таким образом, наша сборная занимает пятое место набрав 11 очков.
Добавим, что в следующей игре, которая пройдет 30 ноября, Казахстан сыграет против команды Филлипинов.