Сборная Казахстана проиграла во втором круге квалификации на ЧМ-2019

Сборная Казахстана проиграла во втором круге квалификации на ЧМ-2019

Сборная Казахстана не смогла ничего противопоставить австралийской дружине во втором раунде отборочного цикла на чемпионат мира 2019, сообщает Prosports.kz.