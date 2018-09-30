Календарь Евролиги не позволит баскетболисту де Коло сыграть за сборную Франции в ноябре

Источник: РИА "Новости"

Евролига продолжает конфликтовать с Международной федерацией баскетбола и не делает перерыв в регулярном чемпионате для матчей национальных команд. Ближайшие игры отборочного этапа к Кубку мира пройдут в ноябре.

«В самом разгаре будет регулярный чемпионат Евролиги. Времени сыграть за сборную не будет. Думаю, это просто нереально», — сказал де Коло.

«Сезон очень тяжелый и долгий. У нас (ЦСКА) задача одержать победу в Евролиге и Единой лиге ВТБ, и мы сделаем все для этого», — добавил защитник.

Финальная стадия Кубка мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.