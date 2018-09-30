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12:20 (мск), источник: ТАСС

Календарь Евролиги не позволит баскетболисту де Коло сыграть за сборную Франции в ноябре

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Французский защитник ЦСКА Нандо де Коло считает почти нереальным свое выступление за национальную команду по ходу регулярного чемпионата Евролиги. Об этом он заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Евролига продолжает конфликтовать с Международной федерацией баскетбола и не делает перерыв в регулярном чемпионате для матчей национальных команд. Ближайшие игры отборочного этапа к Кубку мира пройдут в ноябре.

«В самом разгаре будет регулярный чемпионат Евролиги. Времени сыграть за сборную не будет. Думаю, это просто нереально», — сказал де Коло.

«Сезон очень тяжелый и долгий. У нас (ЦСКА) задача одержать победу в Евролиге и Единой лиге ВТБ, и мы сделаем все для этого», — добавил защитник.

Финальная стадия Кубка мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.

Сборная Франции лидирует в группе К во втором отборочном этапе, набрав 15 очков в 8 матчах. Сборная России тоже играет в этой группе и занимает третье место, набрав 12 очков в 8 матчах. Три лучшие команды по итогам второго этапа отбора из каждой группы квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.

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