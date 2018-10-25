Швед вызван в сборную России по баскетболу на матчи отбора Кубка мира с финнами и чехами

Сборная России занимает третье место в группе К, набрав 12 очков в восьми матчах. Лидируют в группе команды Франции (15) и Чехии (15). Четвертое место занимают финны, в активе которых 12 очков, они уступают россиянам по дополнительным показателям. Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.