Швед вызван в сборную России по баскетболу на матчи отбора Кубка мира с финнами и чехами

Полностью состав выглядит следующим образом: защитники — Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив- Кубань»), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба — ЦСКА), Алексей Швед («Химки»); форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Петр Губанов, Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»); центровые — Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).
Сборная России занимает третье место в группе К, набрав 12 очков в восьми матчах. Лидируют в группе команды Франции (15) и Чехии (15). Четвертое место занимают финны, в активе которых 12 очков, они уступают россиянам по дополнительным показателям. Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.
Матч с командой Финляндии состоится 30 ноября в Эспоо, с чехами россияне сыграют 3 декабря в Химках.