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22:32 (мск), источник: ТАСС

Швед вызван в сборную России по баскетболу на матчи отбора Кубка мира с финнами и чехами

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед вошел в состав сборной России по баскетболу для подготовки к матчам отборочного турнира Кубка мира 2019 года с командами Финляндии и Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Полностью состав выглядит следующим образом: защитники — Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив- Кубань»), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба — ЦСКА), Алексей Швед («Химки»); форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Петр Губанов, Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»); центровые — Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

Сборная России занимает третье место в группе К, набрав 12 очков в восьми матчах. Лидируют в группе команды Франции (15) и Чехии (15). Четвертое место занимают финны, в активе которых 12 очков, они уступают россиянам по дополнительным показателям. Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.

Матч с командой Финляндии состоится 30 ноября в Эспоо, с чехами россияне сыграют 3 декабря в Химках.

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