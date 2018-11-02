Белорусы впервые сыграют на юниорском чемпионате мира по баскетболу 3×3

Юниорский чемпионат мира по баскетболу 3×3 пройдет в столице Монголии Улан-Баторе в июне 2019 года. Эти соревнования вновь вернутся на арену после годичного перерыва, связанного с проведением Юношеских Олимпийских игр — 2018. Участниками мирового первенства традиционно станут по 20 мужских и женских коллективов со всей планеты, квалифицировавшихся по рейтингу ФИБА от 1 ноября 2018 года с учетом спортивных результатов сборных. Также шанс выступить на планетарном первенстве получили страны, которые активнее других развивают это баскетбольное направление.