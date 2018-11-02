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14:08 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы впервые сыграют на юниорском чемпионате мира по баскетболу 3×3

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская юниорская сборная Беларуси (U-18) впервые примет участие в мировом первенстве по баскетболу 3×3. В связи с активным развитием этого направления баскетбола в нашей стране ФИБА включила белорусскую команду в число 20 участников планетарного первенства-2019, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

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Белорусы попали в мировой топ-20 благодаря суммарному рейтингу молодежных и детских команд, в том числе участвующих в национальной лиге Palova.

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Юниорский чемпионат мира по баскетболу 3×3 пройдет в столице Монголии Улан-Баторе в июне 2019 года. Эти соревнования вновь вернутся на арену после годичного перерыва, связанного с проведением Юношеских Олимпийских игр — 2018. Участниками мирового первенства традиционно станут по 20 мужских и женских коллективов со всей планеты, квалифицировавшихся по рейтингу ФИБА от 1 ноября 2018 года с учетом спортивных результатов сборных. Также шанс выступить на планетарном первенстве получили страны, которые активнее других развивают это баскетбольное направление.

Баскетбол 3×3 очень быстро набирает популярность во всем мире и включен в программу II Европейских игр, которые пройдут в Минске в июне 2019 года.

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