Белорусские баскетболистки ведут подготовку к матчам квалификации ЧЕ в сильнейшем составе

Тренировки проходят в новом спорткомплексе Республиканского училища олимпийского резерва (РГУОР). В распоряжении главного тренера Натальи Трофимовой 14 игроков, среди которых и Анастасия Веремеенко из турецкого «Фенербахче», Екатерина Снытина, большая группа игроков из «Цмокі-Минск».

«Баскетболистки находятся в оптимальной форме, так как выступают в чемпионатах высокого класса и имеют хорошую игровую практику. Традиционно ставим перед собой лишь самые высокие цели — побеждать в обеих встречах. Понимаем, что играть в гостях будет непросто, но мы приложим все усилия, дабы завоевать путевку на чемпионат Европы — 2019», — отметила Наталья Трофимова.

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Женская сборная Беларуси по баскетболу проведет два последних матча квалификации: 17 ноября на выезде против Эстонии, а 21 ноября завершит отборочный цикл гостевым матчем с Турцией.

После четырех матчей национальная команда под руководством Натальи Трофимовой занимает второе место: Турция — 8 очков (4 матча), Беларусь — 7 (4), Польша — 5 (4), Эстония — 4 (4).

Во время квалификации к чемпионату Европы белорусские баскетболистки одолели эстонок в первом круге (80:63), но потерпели в Минске поражение от Турции (54:64).

Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляции двух матчей.