Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Слован
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксБ2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
14.11
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
14.11
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
14.11
Нью-Йорк Айлендерс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
14.11
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина ХаррикейнзОТ3
Чикаго Блэкхокс2
Все события
Фоторепортажи
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
30Массимо улетел. Невероятное прощание
14:43 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки ведут подготовку к матчам квалификации ЧЕ в сильнейшем составе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки ведут подготовку к заключительным матчам квалификации чемпионата Европы в сильнейшем составе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

Наверх

Тренировки проходят в новом спорткомплексе Республиканского училища олимпийского резерва (РГУОР). В распоряжении главного тренера Натальи Трофимовой 14 игроков, среди которых и Анастасия Веремеенко из турецкого «Фенербахче», Екатерина Снытина, большая группа игроков из «Цмокі-Минск».

«Баскетболистки находятся в оптимальной форме, так как выступают в чемпионатах высокого класса и имеют хорошую игровую практику. Традиционно ставим перед собой лишь самые высокие цели — побеждать в обеих встречах. Понимаем, что играть в гостях будет непросто, но мы приложим все усилия, дабы завоевать путевку на чемпионат Европы — 2019», — отметила Наталья Трофимова.

Читайте также
Анастасия Веремеенко намерена вернуться в состав баскетбольной сборной Беларуси

Женская сборная Беларуси по баскетболу проведет два последних матча квалификации: 17 ноября на выезде против Эстонии, а 21 ноября завершит отборочный цикл гостевым матчем с Турцией.

После четырех матчей национальная команда под руководством Натальи Трофимовой занимает второе место: Турция — 8 очков (4 матча), Беларусь — 7 (4), Польша — 5 (4), Эстония — 4 (4).

Во время квалификации к чемпионату Европы белорусские баскетболистки одолели эстонок в первом круге (80:63), но потерпели в Минске поражение от Турции (54:64).

Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляции двух матчей.

В отборочном турнире континентального форума принимаю участие 32 сборные, которые разбиты на 8 групп. Победители и шесть команд, занявшие вторые места выйдут в финальную часть чемпионата, которая пройдет в Латвии и Сербии.

 Звезда Универа удивила необычным луком
Надежда Бабкина сменила имидж
Без лидеров: как Черчесову играть со шведами
Покорение Канады: рекорд молодежки, кубок юниоров
Финал важнее: Туктамышева отказала Хорватии
Интриги КХЛ: победная серия ЦСКА прервется в Нижнем Новгороде
Месси приблизился к Пеле
МакГрегору посоветовали не боксировать и вообще завязать с ММА
Футболист «Краснодара» признан полузащитником года в Швеции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь