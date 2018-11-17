Белорусские баскетболистки разгромили эстонок в квалификации ЧЕ

Встречу в Таллинне подопечные Натальи Трофимовой провели очень уверенно, победив с разницей в 50 очков — 103:63 (33:15, 28:26, 24:9, 28:13). Самой результативной в составе победительниц стала Виктория Гаспер, набравшая 25 очков. В первом круге соревнований квалификационной группы В белоруски обыграли эстонок в Минске со счетом 80:63. Кроме того, они дважды победили сборную Польши — 70:62 (в гостях) и 71:50 (дома), а также уступили турчанкам — 54:64.