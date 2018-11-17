Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Италия0
Португалия0
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Албания0
Шотландия4
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота Уайлд
Баффало Сэйбрз
Футбол. Лига наций
17.11
Румыния3
Литва0
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
17.11
Нью-Джерси ДэвилзОТ2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
17.11
Филадельфия ФлайерзОТ5
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Футбол. Лига наций
17.11
Турция0
Швеция1
Футбол. Лига наций
17.11
Азербайджан2
Фарерские острова0
Футбол. Лига наций
17.11
Мальта0
Косово5
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
17.11
Ак БарсБ2
Динамо Р1
Хоккей. КХЛ
17.11
Нефтехимик1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
17.11
Торпедо НН4
Слован1
Футбол. Лига наций
17.11
Сербия2
Черногория1
Футбол. Сборные
17.11
Австралия1
Южная Корея1
Все события
Фоторепортажи
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
14Золотая команда Семина. Вы помните такой «Локомотив»?
17 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки разгромили эстонок в квалификации ЧЕ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси разгромили команду Эстонии в гостевом отборочном матче чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Встречу в Таллинне подопечные Натальи Трофимовой провели очень уверенно, победив с разницей в 50 очков — 103:63 (33:15, 28:26, 24:9, 28:13). Самой результативной в составе победительниц стала Виктория Гаспер, набравшая 25 очков. В первом круге соревнований квалификационной группы В белоруски обыграли эстонок в Минске со счетом 80:63. Кроме того, они дважды победили сборную Польши — 70:62 (в гостях) и 71:50 (дома), а также уступили турчанкам — 54:64.

В последнем матче квалификации белоруски 21 ноября сыграют в гостях у команды Турции, которая сегодня играет в Польше.

Турнирное положение: Беларусь — 9 очков (5 матчей), Турция — 8 (4), Польша — 5 (4), Эстония — 5 (5).

В финальную часть женского Евробаскета-2019 выйдут победители 8 групп, а также 6 лучших сборных из занявших вторые места. Финальный турнир континентального первенства пройдет с 27 июня по 7 июля в Латвии и Сербии, команды которых освобождены от отборочных игр.

 Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября
Елена Ваенга была госпитализирована
Загитова побеждает в Москве и выходит в Финал Гран-при
Шипулин не попал в сборную России
Тарасова и Морозов победили на этапе Гран-при в Москве
Луческу никому не помог. Для России все решится в Швеции
ЦСКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подряд
Сборная Италии играет с Португалией в Лиге наций (трансляция)
Гол Митровича принес сборной Сербии победу над черногорцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь