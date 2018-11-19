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14:50 (мск), источник: ТАСС

Базаревич приветствует натурализацию Боломбоя и ждет, что он поможет сборной России

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич приветствует натурализацию Джоэла Боломбоя и уверен, что центровой поможет национальной команде в отборочном турнире к Кубку мира 2019 года. Об этом ТАСС заявил сам Базаревич.

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Источник: РИА "Новости"

12 ноября Боломбой получил российское гражданство. Форвард ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать — украинка, отец — конголезец. С четырехлетнего возраста он проживал в США.

«Мое мнение, что в сборной должны быть игроки, воспитанные здесь. Но так как у нас очевидный недостаток игроков и есть возможность натурализовать баскетболиста с русскими корнями, то мы приветствуем это. Игрок такого уровня должен нам помочь», — сказал Базаревич.

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Боломбой вошел в состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира Кубка мира 2019 года с командами Финляндии и Чехии. «Он безусловный кандидат в сборную, и уже в понедельник все проблемы с его документами и бумагами должны быть решены. У FIBA произошла какая-то заминка», — добавил главный тренер сборной России.

Матч с командой Финляндии состоится 30 ноября в Эспоо, с чехами россияне сыграют 3 декабря в подмосковных Химках. Сборная России занимает третье место в группе К, набрав 12 очков в восьми матчах, лидируют в группе команды Франции (15) и Чехии (15). Четвертое место занимают финны, в активе которых 12 очков, они уступают россиянам по дополнительным показателям. Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.

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