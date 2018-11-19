Базаревич приветствует натурализацию Боломбоя и ждет, что он поможет сборной России

Источник: РИА "Новости"

12 ноября Боломбой получил российское гражданство. Форвард ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать — украинка, отец — конголезец. С четырехлетнего возраста он проживал в США.

«Мое мнение, что в сборной должны быть игроки, воспитанные здесь. Но так как у нас очевидный недостаток игроков и есть возможность натурализовать баскетболиста с русскими корнями, то мы приветствуем это. Игрок такого уровня должен нам помочь», — сказал Базаревич.

Боломбой вошел в состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира Кубка мира 2019 года с командами Финляндии и Чехии. «Он безусловный кандидат в сборную, и уже в понедельник все проблемы с его документами и бумагами должны быть решены. У FIBA произошла какая-то заминка», — добавил главный тренер сборной России.