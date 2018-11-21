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11:01 (мск), источник: БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по баскетболу сыграет с Турцией отборочный матч к ЧЕ-2019

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу сыграет сегодня с Турцией заключительный отборочный матч к чемпионату Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра шестого тура состоится в городе Кайсери. Подопечные Натальи Трофимовой уже провели тренировку в спорткомплексе «Меркези». Как отметила главный тренер, предстоящая встреча обещает быть напряженной и потребует максимальной самоотдачи.

В составе женской сборной Беларуси все сильнейшие игроки за исключением Елены Левченко, которая из-за плотного графика в китайском клубе не смогла приехать и помочь национальной команде.

После пяти матчей сборная под руководством Натальи Трофимовой занимает второе место в группе В: Турция — 10 очков (5 матчей), Беларусь — 9 (5), Польша — 6 (5), Эстония — 5 (5).

Наталья Трофимова

Во время квалификации к чемпионату Европы белорусские баскетболистки в Минске 10 февраля текущего года потерпели поражение от Турции (54:64).

Телеканал «Беларусь 2» проведет прямую трансляцию. Начало матча в 18.00.

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2019 года принимают участие 32 сборные, которые разбиты на 8 групп. Победители и шесть команд, занявшие вторые места, выйдут в финальную часть чемпионата, которая пройдет в Латвии и Сербии.

Ранее женская сборная Беларуси шесть раз выходила в финальную часть чемпионата Европы и наибольшего успеха добилась в 2007 году, когда завоевала бронзовые награды.

Фото Белорусской федерации баскетбола

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