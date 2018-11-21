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19:55 (мск), источник: ТАСС

Российские баскетболистки обыграли сборную Венгрии в матче квалификации ЧЕ-2019

ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Венгрии со счетом 56:53 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Встреча прошла в Екатеринбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стала форвард сборной России Раиса Мусина, набравшая 20 очков.

Сборная России одержала шесть побед в шести матчах и с 12 очками заняла первое место в отборочной группе С. Второй стала команда Венгрии (10). Третью строчку занимает команда Литвы (6), четвертую — сборная Албании (5), позднее в среду эти команды проведут заключительный матч в группе.

Помимо российской сборной выход в финальную часть турнира с первого места в отборочной группе обеспечили себе команды Словении, Словакии, Турции, Великобритании, Швеции, Испании и Чехии. Также в турнире примут участие команды- хозяйки чемпионата из Латвии и Сербии. Из команд, занявших вторые места в группах, в финальную часть турнира отобрались сборные Белоруссии, Бельгии, Венгрии, Италии, Украины и Франции.

Финальная стадия чемпионата Европы — 2019 состоится в Белграде, Нише, Зренянине (все — Сербия) и Риге (Латвия). Сборная России с 1993 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, в 2003, 2007 и 2011 годах команда завоевывала золотые медали, пять раз входила в число призеров.

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