Российские баскетболистки обыграли сборную Венгрии в матче квалификации ЧЕ-2019

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стала форвард сборной России Раиса Мусина, набравшая 20 очков.

Сборная России одержала шесть побед в шести матчах и с 12 очками заняла первое место в отборочной группе С. Второй стала команда Венгрии (10). Третью строчку занимает команда Литвы (6), четвертую — сборная Албании (5), позднее в среду эти команды проведут заключительный матч в группе.

Помимо российской сборной выход в финальную часть турнира с первого места в отборочной группе обеспечили себе команды Словении, Словакии, Турции, Великобритании, Швеции, Испании и Чехии. Также в турнире примут участие команды- хозяйки чемпионата из Латвии и Сербии. Из команд, занявших вторые места в группах, в финальную часть турнира отобрались сборные Белоруссии, Бельгии, Венгрии, Италии, Украины и Франции.