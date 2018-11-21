Российские баскетболистки обыграли сборную Венгрии в матче квалификации ЧЕ-2019

Самым результативным игроком матча стала форвард сборной России Раиса Мусина, набравшая 20 очков.
Сборная России одержала шесть побед в шести матчах и с 12 очками заняла первое место в отборочной группе С. Второй стала команда Венгрии (10). Третью строчку занимает команда Литвы (6), четвертую — сборная Албании (5), позднее в среду эти команды проведут заключительный матч в группе.
Помимо российской сборной выход в финальную часть турнира с первого места в отборочной группе обеспечили себе команды Словении, Словакии, Турции, Великобритании, Швеции, Испании и Чехии. Также в турнире примут участие команды- хозяйки чемпионата из Латвии и Сербии. Из команд, занявших вторые места в группах, в финальную часть турнира отобрались сборные Белоруссии, Бельгии, Венгрии, Италии, Украины и Франции.
Финальная стадия чемпионата Европы — 2019 состоится в Белграде, Нише, Зренянине (все — Сербия) и Риге (Латвия). Сборная России с 1993 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, в 2003, 2007 и 2011 годах команда завоевывала золотые медали, пять раз входила в число призеров.