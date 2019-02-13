Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс0
Реал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кан0
Нант1
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен2
Страсбур1
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован3
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс2
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак0
СКА2
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо5
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
19:00
ЛокомотивОТ2
Торпедо НН3
Хоккей. НХЛ
14.02
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг4
Витязь1
Хоккей. КХЛ
17:00
ТракторБ1
Северсталь2
Хоккей. НХЛ
14.02
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
22:34 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруски начнут Евробаскет-2019 матчем с Сербией

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси узнали расписание первого этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В стартовом поединке предварительной группы D подопечные Натальи Трофимовой 27 июня встретятся с командой Сербии, которая вместе с Латвией является хозяйкой женского Евробаскета-2019. Затем 28 июня белоруски сыграют против Бельгии, а 30 июня завершат первый этап матчем с командой России.

После завершения группового этапа борьбу за награды продолжат по 3 лучшие сборные из четырех предварительных квартетов.

Алла Пугачева показала забавные видео с детьми
Дочка Маликова восхитила Instagram новыми фото
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой
«Приятно обыграть “Зенит”»: турки поиздевались над россиянами
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
Новый скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты
«Аякс» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь