Белоруски начнут Евробаскет-2019 матчем с Сербией

В стартовом поединке предварительной группы D подопечные Натальи Трофимовой 27 июня встретятся с командой Сербии, которая вместе с Латвией является хозяйкой женского Евробаскета-2019. Затем 28 июня белоруски сыграют против Бельгии, а 30 июня завершат первый этап матчем с командой России.