Белоруски начнут Евробаскет-2019 матчем с Сербией
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси узнали расписание первого этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси узнали расписание первого этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке предварительной группы D подопечные Натальи Трофимовой 27 июня встретятся с командой Сербии, которая вместе с Латвией является хозяйкой женского Евробаскета-2019. Затем 28 июня белоруски сыграют против Бельгии, а 30 июня завершат первый этап матчем с командой России.
После завершения группового этапа борьбу за награды продолжат по 3 лучшие сборные из четырех предварительных квартетов.