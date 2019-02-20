Сборная России по баскетболу отправилась в Болгарию на матч отбора КМ

Сборная России на этой неделе проведет последние две игры отборочного турнира Кубка мира: в четверг — на выезде против команды Болгарии, в воскресенье — в Перми против сборной Финляндии.
В национальную команду были впервые вызваны 18-летний Никита Михайловский («Автодор»), 21-летний Александр Платунов («Парма») и 20-летний Александр Хоменко (ЦСКА-2). Все три игрока не полетели с командой в Болгарию.
На матч против сборной Болгарии отправились: защитники Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов, форварды Станислав Ильницкий (все — «Локомотив-Кубань»), Никита Балашов («Невежис», Литва), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов («Химки»), центровые Артем Забелин («Автодор»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).