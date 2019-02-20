Сборная России по баскетболу отправилась в Болгарию на матч отбора КМ

Источник: РИА "Новости"

Сборная России на этой неделе проведет последние две игры отборочного турнира Кубка мира: в четверг — на выезде против команды Болгарии, в воскресенье — в Перми против сборной Финляндии.

В национальную команду были впервые вызваны 18-летний Никита Михайловский («Автодор»), 21-летний Александр Платунов («Парма») и 20-летний Александр Хоменко (ЦСКА-2). Все три игрока не полетели с командой в Болгарию.