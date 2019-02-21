Российские баскетболисты проведут два решающих матча отборочного турнира КМ

Источник: РИА "Новости"

Для выхода в финальный турнир Кубка мира россиянам достаточно обыграть финнов в последней игре, однако в случае поражения последних в четверг от команды Франции россияне могут квалифицироваться «досрочно» — обыграв сборную Болгарии. Только при таком раскладе воскресный матч сборных России и Финляндии не будет иметь турнирного значения.

Три лучшие команды каждой из четырех групп второго этапа отбора квалифицируются на Кубок мира. Из группы К, где играют россияне, в финальный турнир уже вышли команды Франции и Чехии. Российская сборная занимает третье место, опережая финнов на одну победу (шесть против пяти).

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Новый фасад

Перед решающими играми отборочного турнира сборная России столкнулась с очередными трудностями с составом: по-прежнему травмирован Алексей Швед, повреждения имеют Сергей Карасев, Михаил Кулагин, Евгений Валиев и Владислав Трушкин, остались в клубах Семён Антонов, Джоэль Боломбой, Никита Курбанов, Иван Ухов (все — ЦСКА) и Андрей Зубков («Химки»).

В результате тренерский штаб национальной команды во многом вынужденно привлек на сбор целый ряд молодых игроков: 18-летнего Никиту Михайловского («Автодор»), 21-летнего Александра Платунова («Парма»), 20-летнего Александра Хоменко (ЦСКА-2). Впервые вызов в национальную команду получил 31-летний центровой «Автодора» Артем Забелин.

«Хотели бы более опытный и сбалансированный состав иметь в этих матчах. К содержанию, из-за травм не досчитались многих игроков. Плюс мы рассчитывали, что ЦСКА и “Химки” больше игроков отпустят, но они отпустили только по одному. Такая ситуация, что перед игрой с Болгарией у нас легкий недокомплект. Будем стараться решить все вопросы теми, кто есть. Понимаем ответственность, все хотят попасть на Кубок мира», — сказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

По словам Базаревича, на матч с финнами национальная команда ждет усиление в лице Антонова, Боломбоя, Курбанова, Ухова.

Баскетболисты ЦСКА, вероятно, прилетят на игру с финнами в том случае, если сборная России не решит задачу выхода на Кубок мира в четверг.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. У нас появляется уникальная возможность пробовать талантливых молодых ребят. Это наше будущее, это ребята, которые будут лицами сборной через несколько лет. После 2020 года большинство игроков, как бы нам не хотелось обратного, будут потихоньку заканчивать карьеру. Нам нужные новые лица, игроки, которые станут фасадом сборной через четыре-пять лет. Сейчас мы уже видим проблески, нужно давать шансы», — поделился мнением о составе сборной президент РФБ Андрей Кириленко.

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Напутствие министра

Перед вылетом в Болгарию тренировку сборной России посетил министр спорта РФ Павел Колобков. Глава Минспорта напутствовал игроков национальной команды и ее главного тренера, с отцом которого, как оказалось, Колобков был хорошо знаком — Валериан Базаревич возглавлял Федерацию фехтования России.

«Очень люблю баскетбол, и если бы не был фехтовальщиком, то стал бы баскетболистом. Хоть и роста не хватает мне. Один раз в игре я даже отобрал мяч у (президента РФБ) Андрея Кириленко. Правда, после этого он посадил меня на задницу. На самом деле, баскетбол — моя любимая игра. Желаю всем обойтись без травм, вся страна вас поддерживает», — сказал Колобков, обращаясь к сборной России.

Министр спорта выразил уверенность в том, что сборной России по силам решить задачу выхода на Кубок мира. «Настроение хорошее, немножко нервничает команда, потому что остались решающие две игры отборочного турнира. Это самые важные матчи. У команды есть все шансы выйти на Кубок мира, просто надо настроиться. Много травмированных, конечно, и еще наложились игры Евролиги, но команда хорошая у нас. Надеюсь на положительный результат», — сказал Колобков.

Кто против нас?

В первом круге сборная России с большим трудом справилась со сборной Болгарии на своей площадке, одержав победу со счетом 77:73. Лучшим у болгарской команды был форвард «Олимпиакоса» Саша Везенков, набравший 22 очка и сделавший 12 подборов. В ответной игре Везенков — как и защитник «Химок» Ди Бост — не появится.

Первая игра против финской команды получилась еще более драматичной: россияне не вели в счете ни одной секунды основного времени матча, но смогли перевести его в овертайм, где добились успеха — 77:75. Известно, что самый звездный из выступающих в Европе финских игроков Петтери Копонен не сыграет в четверг против французов и — аналогично российским игрокам ЦСКА — прилетит в Пермь только в случае, если воскресный матч будет иметь турнирное значение.

В нынешней сборной России уже сложился коллектив. Несмотря на изменения в составе в каждом «окне», в нашей команде всегда есть такие опытные игроки, как Виталий Фридзон. Сергей Елевич Бывший главный тренер сборной России

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич уверен, что российские баскетболисты сумеют решить задачу по отбору на Кубок мира. «В нынешней сборной России уже сложился коллектив. Несмотря на изменения в составе в каждом “окне”, в нашей команде всегда есть такие опытные игроки, как Виталий Фридзон. У меня нет мыслей, что мы проиграем и не попадем на Кубок мира. Я уверен на 99%, мы пройдем в финальную часть турнира. Не играть в Кубке мира — расточительство для нашей сборной, мы должны там играть. Сборная России заслужила это право. Я думаю, что в обоих матчах сборная России добьется положительного результата, проблем не должно быть», — сказал Елевич по телефону.