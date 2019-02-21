Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсБ2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз4
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш7
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ4
Чикаго Блэкхокс5
Футбол. Зарубежный
20.02
ПСЖ5
Монпелье1
Футбол. Еврокубки
20.02
Шальке-042
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
20.02
Атлетико2
Ювентус0
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Цюрих
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
20.02
Бордо0
Генгам0
Футбол. Еврокубки
20.02
Севилья2
Лацио0
Все события
Фоторепортажи
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
09:17 (мск), источник: ТАСС

Баскетбольная сборная России сыграет в ключевых матчах отборочного турнира к Кубку мира

ТАСС, 21 февраля. Баскетбольная сборная России проведет ключевые для себя матчи в квалификационном турнире к Кубку мира 2019 года. В четверг команда Сергея Базаревича встретится на выезде с болгарами, а в воскресенье в Перми проведет заключительную встречу против сборной Финляндии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российская команда занимает третье место в группе K, одержав шесть побед и потерпев четыре поражения, и ведет борьбу с командой Финляндии (пять побед, пять поражений) за последнюю путевку из группы на Кубок мира. Сборные Франции и Чехии, занявшие первое и второе место, гарантировали себе попадание в финальный турнир.

Национальная сборная России не смогла собрать оптимальный состав, в чем признался Базаревич накануне отлета в Болгарию. «Мы бы хотели видеть на предстоящие игры более опытный и сбалансированный состав. Рассчитывали, что ЦСКА и “Химки” отпустят больше игроков, но они отпустили по одному. Поэтому в сборной есть легкий недокомплект, но мы будем стараться решить задачу теми, кто есть», — сказал тренер.

Как сообщили ТАСС в Российской федерации баскетбола (РФБ), не исключено, что ко второму матчу состав российской команды незначительно изменится. Например, может появиться Джоэл Боломбой. С болгарской сборной сыграет только один армеец — Андрей Воронцевич. Он, как и Виталий Фридзон с Дмитрием Кулагиным (оба — «Локомотив-Кубань»), будет лидером команды в предстоящей игре.

Ассистент главного тренера Сергей Быков в беседе с ТАСС признался, что тренерский штаб хорошо знает предстоящих соперников. «Другой вопрос — в каком составе они приезжают, — сказал Быков. — К сожалению, у нас не очень много времени на тренировочный процесс, не все ребята успевают полностью подготовиться. То, в каком состоянии мы подойдем к предстоящим играм, волнует нас больше, это будет определяющим фактором».

Визит министра спорта

Читайте также
Все расклады для выхода России на ЧМ-2019. Возможно, придется проиграть финнам

Сборная России очень близка к попаданию на Кубок мира — оба соперника ей явно по зубам. Признал это и министр спорта страны Павел Колобков, посетивший тренировку национальной команды перед ее отлетом.

«Уверен, что в предстоящих играх все будет хорошо. У нашей сборной хороший потенциал, много молодых ребят в команде, очень талантливый тренер. Сейчас у команды травмированы лидеры, но это шанс для молодых ребят», — сказал Колобков.

Министр также отметил, что в случае успеха в квалификации в финальной стадии Кубка мира сборная России может быть конкурентоспособной командой. «Если будет оптимальный состав, то команда очень сильная. Карасев, Швед, Мозгов — с ними сборная усилится», — подчеркнул Колобков.

Жеребьевка Кубка мира состоится 16 марта в Шэньчжэне. В церемонии примут участие бывший баскетболист сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, а также президент Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мин. В рамках концертной программы жеребьевки выступит американский певец Джейсон Деруло. Финальная стадия Кубка мира пройдет с 30 августа по 15 сентября.

Баскетбол: сборная России сразится со сборной Болгарии
Во время загрузки произошла ошибка.
09:13 (мск)© Ньюстюб
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Возвращение Роналду в Мадрид обернулось провалом в ЛЧ
ЧЕ по биатлону начался с нового провала России
Когда ВАР и пенальти бессильны. «Сити» вырвал победу у «Шальке»
Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители (фото)
«Зенит» рискует вылететь из ЛЕ, а «Краснодар» порадует голами
Роналду: Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь