Дожили: теперь в сборную берут из дубля ЦСКА

Источник: Советский спорт

В понедельник 15 баскетболистов начали подготовку к этим играм на базе в Новогорске. Причем к объявленному ранее списку кандидатов в последний момент пришлось добавить еще четырех в частности, 18-летнего Никиту Михайловского и Александра Хоменко из ЦСКА-2. Что называется, на безрыбье из-за травм и пересечения календаря национальной команды с Евролигой.

МИНУС ШВЕД И МНОГИЕ ДРУГИЕ. НО ПЛЮС ВОРОНЦЕВИЧ

Травмированы Алексей Швед, Сергей Карасев и Михаил Кулагин. Андрей Зубков из-за перелома носа играет в маске. Думаю, он все равно пригодился бы тренеру сборной Сергею Базаревичу в болгарском Ботеве, однако Зубков, если и выйдет в ближайшие дни на паркет, то в Афинах — за «Химки» против «Панатинаикоса». Подмосковный клуб, еще сохраняющий небольшие шансы (или иллюзии?) попасть в плей-офф Евролиги, отпустил в национальную команду только Петра Губанова, а больше ему некого толком и отпускать. Сергей Монявыступления за страну закончил, Егора Вяльцева Базаревич принципиально не берет. Кстати, если в случае с Вяльцевым и Антоном Понкрашовым (два сложных характера) наставника сборной понять еще можно, то как игру-атмосферу в сборной может испортить трудяга Евгений Воронов лично я взять в толк совершенно не могу.

Но не будем отвлекаться. ЦСКА, с недавних пор (после победы над «Реалом») вновь обретший надежду выиграть регулярку Евролиги и получить там выгодную сетку плей-офф, тоже скупо отрядил в сборную одного мощного форварда. Хотя это не какой-нибудь новичок, а сам Андрей Воронцевич! Который в конце 2018-го уже доказал: после клуба с тамошним голодом на игровое время он отрывается в национальной команде по полной и готов пахать за нее хоть по сорок минут.

И все же Воронцевичем да Губановым сыт не будешь. Боломбоя нет, Курбанованет, Антонова нет… Точнее, они есть, но не в сборной, а в ЦСКА, который в тот же четверг (начало в 20.00, на час позже, чем в Ботеве) принимает в «Мегаспорте» испанскую «Гран Канарию». Потому Базаревич и вызвал в Новогорск дополнительное подкрепление из молодежи, вплоть до армейского дубля.

Хоменко в январе исполнилось 20, он — разыгрывающий и уже проявил себя в сборных младших возрастов. Как и легкий форвард Михайловский. Хотя для страны-полуфиналиста последнего ЧЕ срочный вызов в первую команду таких дебютантов — это, по-моему, слегка перебор. Что называется, дожили-с…

ЕСЛИ НАДО БУДЕТ ОБЫГРЫВАТЬ ФИННОВ В ПЕРМИ, ТО ЖДЕМ УСИЛЕНИЯ

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Но куда деваться-то? Плюс все, кто в теме, понимают, что турнирная ситуация дает России определенный люфт для маневра. С одной стороны, наши могут оформить путевку на ЧМ уже в Ботеве — если выиграют, а через час финны в Эспо не сумеют одолеть французов. И с другой, ежели не срастется в четверг, то к решающе-финскому воскресенью в Пермь, думаю, подтянется серьезный доп-десант из ЦСКА. Все-таки у армейцев следующая игра только 1 марта, пусть она и непростая — в Греции с «Олимпиакосом» Дэвида Блатта.

В общем, сборная, клубы и РФБ явно находятся на постоянной связи, держат руку на пульсе, ищут компромисс и выкручиваются, как могут. Правда, мне сложно представить, что бы сейчас началось, не затащи наши матч в Финляндии 30 ноября в победный овертайм. Проиграй тогда Россия (к чему, кстати, долго шло), и турнирное положение в группе нынче было бы совсем другим, а две победы из двух в феврале требовались бы нам кровь из носу. Думаю, в этом случае тон переговоров о составе сборной был бы намного выше — и ведь мы находились от этой грани буквально в одном броске! Так что, считайте, в лотерею выиграли.

Так или иначе, Россия все-таки должна (тьфу-тьфу) попасть на ЧМ, где она в ХХIвеке участвует через раз: в 2002-м и 2010-м — были, 2006-й и 2014-й — пропустили. Отбор участников чемпионата на всех континентах завершится 25 февраля. Из 32 команд-финалистов уже известны 18: Германия, Греция, Испания, Литва, Турция, Франция, Чехия, Аргентина, Венесуэла, Канада, США, Ангола, Нигерия, Тунис, Австралия, Новая Зеландия, Корея, Китай (страна-организатор). Из сильных сборных на ЧМ-2019 точно не сыграют победители ЧЕ-2017 словенцы, провалившие отбор. Плюс в подвешенном турнирном положении находятся Латвия и Хорватия.

Календарь оставшихся матчей

21 февраля, четверг

Болгария — Россия

Финляндия — Франция

Чехия — Босния.

24 февраля, воскресенье

Россия — Финляндия

Босния — Болгария

Франция — Чехия.

Группа I. Испания — 8 побед-2 поражения, Турция — 7−3, Черногория, Латвия — 6−4, Украина — 5−5, Словения — 2−8.

Группа J. Литва — 9−1, Италия — 7−3, Польша — 6−4, Венгрия — 5−5, Хорватия — 4−6, Голландия — 3−7.

Группа L. Германия, Греция — 9−1, Сербия — 6−4, Грузия — 5−5, Израиль — 4−6, Эстония — 2−8.

Состав сборной России на матчи с Болгарией и Финляндией

Защитники: Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Виталий Фридзон (все — «Локомотив-Кубань»), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Александр Пластунов («Парма»), Александр Хоменко (ЦСКА-2).

Форварды: Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Никита Михайловский («Автоодр»), Никита Балашов (литовский «Невежис»).