Дожили: теперь в сборную берут из дубля ЦСКА
В четверг и воскресенье сборной России предстоят последние, решающие отборочные матчи ЧМ-2019 — с Болгарией в гостях и с Финляндией в Перми.
В четверг и воскресенье сборной России предстоят последние, решающие отборочные матчи ЧМ-2019 — с Болгарией в гостях и с Финляндией в Перми.
В понедельник 15 баскетболистов начали подготовку к этим играм на базе в Новогорске. Причем к объявленному ранее списку кандидатов в последний момент пришлось добавить еще четырех в частности, 18-летнего Никиту Михайловского и Александра Хоменко из ЦСКА-2. Что называется, на безрыбье
Травмированы Алексей Швед, Сергей Карасев и Михаил Кулагин. Андрей Зубков
Но не будем отвлекаться. ЦСКА, с недавних пор (после победы над «Реалом») вновь обретший надежду выиграть регулярку Евролиги и получить там выгодную сетку
И все же Воронцевичем да Губановым сыт не будешь. Боломбоя нет, Курбанованет, Антонова нет… Точнее, они есть, но не в сборной, а в ЦСКА, который в тот же четверг (начало в 20.00, на час позже, чем в Ботеве) принимает в «Мегаспорте» испанскую «Гран Канарию». Потому Базаревич и вызвал в Новогорск дополнительное подкрепление из молодежи, вплоть до армейского дубля.
Хоменко в январе исполнилось 20, он — разыгрывающий и уже проявил себя в сборных младших возрастов. Как и легкий форвард Михайловский. Хотя для
Но куда
В общем, сборная, клубы и РФБ явно находятся на постоянной связи, держат руку на пульсе, ищут компромисс и выкручиваются, как могут. Правда, мне сложно представить, что бы сейчас началось, не затащи наши матч в Финляндии 30 ноября в победный овертайм. Проиграй тогда Россия (к чему, кстати, долго шло), и турнирное положение в группе нынче было бы совсем другим, а две победы из двух в феврале требовались бы нам кровь из носу. Думаю, в этом случае тон переговоров о составе сборной был бы намного выше — и ведь мы находились от этой грани буквально в одном броске! Так что, считайте, в лотерею выиграли.
Так или иначе, Россия
Календарь оставшихся матчей
21 февраля, четверг
Болгария — Россия
Финляндия — Франция
Чехия — Босния.
24 февраля, воскресенье
Россия — Финляндия
Босния — Болгария
Франция — Чехия.
Группа I. Испания — 8 побед-2 поражения, Турция — 7−3, Черногория, Латвия — 6−4, Украина — 5−5, Словения — 2−8.
Группа J. Литва — 9−1, Италия — 7−3, Польша — 6−4, Венгрия — 5−5, Хорватия — 4−6, Голландия — 3−7.
Группа L. Германия, Греция — 9−1, Сербия — 6−4, Грузия — 5−5, Израиль — 4−6, Эстония — 2−8.
Состав сборной России на матчи с Болгарией и Финляндией
Защитники: Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Виталий Фридзон (все — «Локомотив-Кубань»), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Александр Пластунов («Парма»), Александр Хоменко (ЦСКА-2).
Форварды: Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Никита Михайловский («Автоодр»), Никита Балашов (литовский «Невежис»).
Центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»).