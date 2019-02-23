Шведские баскетболисты обыграли датчан перед матчем с белорусами

Виктория шведов в Мальме со счетом 79:74 оставляет шансы и белорусским баскетболистам занять первое место в квалификационной группе А. Правда, чтобы стать первыми, подопечным Александра Крутикова 24 февраля в Минске нужно выиграть у шведской команды с перевесом в 30 и более очков. При другом исходе первой финиширует сборная Дании или Швеции.