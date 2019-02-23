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12:21 (мск), источник: БЕЛТА

Шведские баскетболисты обыграли датчан перед матчем с белорусами

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведские баскетболисты победили команду Дании перед матчем с белорусами в квалификации чемпионата Европы-2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Виктория шведов в Мальме со счетом 79:74 оставляет шансы и белорусским баскетболистам занять первое место в квалификационной группе А. Правда, чтобы стать первыми, подопечным Александра Крутикова 24 февраля в Минске нужно выиграть у шведской команды с перевесом в 30 и более очков. При другом исходе первой финиширует сборная Дании или Швеции.

В турнире белорусы обменялись гостевыми викториями с датчанами, уступив в Минске (94:98) и взяв реванш в Нестведе (84:79), а также проиграли шведам в Уппсале (59:87).

Турнирное положение перед заключительным матчем: Дания — 6 очков (4 матча; разница мячей — 327−329), Швеция — 5 (3; 238−209), Беларусь — 4 (3; 237−264).

Воскресный поединок Беларусь — Швеция начнется в 17.00 на арене столичного «Фалькон клуба» и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

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