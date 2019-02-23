Боломбой пропустит решающий отборочный матч Кубка мира по баскетболу с финнами

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил ТАСС, что Боломбой присоединится к сборной России вместе с другими баскетболистами московского клуба Никитой Курбановым, Семеном Антоновым и Иваном Уховым, однако Боломбой вернулся в Москву по семейным обстоятельствам. Также в заявку сборной России не вошли защитник Иван Стребков и центровые Артем Забелин и Артем Клименко.

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Полный состав сборной России на матч с командой Финляндии выглядит следующим образом: защитники — Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Иван Ухов (ЦСКА); форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Петр Губанов («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив- Кубань»); центровой — Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

Боломбой дебютировал за сборную России в отборочном матче Кубка мира против команды Чехии (81:61), набрав по итогам встречи 15 очков. 25-летний баскетболист является уроженцем Донецка, его мать — украинка, отец — конголезец, в возрасте четырех лет он с родителями уехал в США.