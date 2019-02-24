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20:03 (мск), источник: БЕЛТА

Пре-квалификация Евробаскета-2021. Белорусские баскетболисты победили шведов в квалификации ЧЕ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси победно завершили первый квалификационный этап чемпионата Европы-2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В последнем матче квалификационной группы А подопечные Александра Крутикова обыграли в Минске команду Швеции со счетом 73:60 (23:17, 13:13, 23:17, 14:13). Самым результативным в составе победителей стал центровой Артем Параховский, набравший 15 очков.

До этого белорусы обменялись гостевыми викториями с датчанами, уступив в Минске — 94:98, и взяв реванш в Нестведе — 84:79, а также проиграли шведам в Уппсале — 59:87.

Итоговое положение: Швеция — 6 очков (разница мячей — 298−282), Дания — 6 (327−329), Беларусь — 6 (310−324).

Шведы сразу попали в основной этап евроквалификации, а белорусы и датчане вместе с албанцами в августе проведут еще один раунд отбора.

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