Сборная Казахстана по баскетболу завершила поражением отбор на чемпионат мира

Игра группы F в Астане завершилась со счетом 75:93. За филиппинцами остались все четыре четверти. Самым результативным в составе Казахстана стал натурализованный американец Энтони Клеммонс, набравший 28 очков.

С 22 очками победителем группы стала Австралия. С 20 баллами второй финишировала Япония, по дополнительным показателям опередившая Иран. Все три команды сыграют на ЧМ-2019, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

На ЧМ-2019 вышли и Филиппины, которые стали четвертыми в группе F и опередили Ливан из группы Е по дополнительным показателям.