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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по баскетболу завершила поражением отбор на чемпионат мира

Сборная Казахстана по баскетболу проиграла Филиппинам в заключительном матче отборочного цикла чемпионата мира-2019, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра группы F в Астане завершилась со счетом 75:93. За филиппинцами остались все четыре четверти. Самым результативным в составе Казахстана стал натурализованный американец Энтони Клеммонс, набравший 28 очков.

С 22 очками победителем группы стала Австралия. С 20 баллами второй финишировала Япония, по дополнительным показателям опередившая Иран. Все три команды сыграют на ЧМ-2019, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

На ЧМ-2019 вышли и Филиппины, которые стали четвертыми в группе F и опередили Ливан из группы Е по дополнительным показателям.

С 16 баллами Казахстан занял пятое место в группе, а Катар, у которого 14 очков, финишировал на последней, шестой, строчке.

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