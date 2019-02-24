Сборная Казахстана по баскетболу завершила поражением отбор на чемпионат мира
Сборная Казахстана по баскетболу проиграла Филиппинам в заключительном матче отборочного цикла чемпионата мира-2019, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по баскетболу проиграла Филиппинам в заключительном матче отборочного цикла чемпионата мира-2019, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра группы F в Астане завершилась со счетом 75:93. За филиппинцами остались все четыре четверти. Самым результативным в составе Казахстана стал натурализованный американец Энтони Клеммонс, набравший 28 очков.
С 22 очками победителем группы стала Австралия. С 20 баллами второй финишировала Япония, по дополнительным показателям опередившая Иран. Все три команды сыграют на ЧМ-2019, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
На ЧМ-2019 вышли и Филиппины, которые стали четвертыми в группе F и опередили Ливан из группы Е по дополнительным показателям.
С 16 баллами Казахстан занял пятое место в группе, а Катар, у которого 14 очков, финишировал на последней, шестой, строчке.