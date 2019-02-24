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24 февраля

Как российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира (фото)

Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 91:76 в заключительном матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года и вышла в финальную часть.

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Встреча прошла в Перми. Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной России Дмитрий Кулагин, набравший 22 очка.

Сборная России завоевала третью путевку от группы K, гарантирующую участие в Кубке мира.

Кубок мира пройдет в Китае с 30 августа по 15 сентября.

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