Как российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира (фото)
Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 91:76 в заключительном матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года и вышла в финальную часть.
Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 91:76 в заключительном матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года и вышла в финальную часть.
Встреча прошла в Перми. Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной России Дмитрий Кулагин, набравший 22 очка.
Сборная России завоевала третью путевку от группы K, гарантирующую участие в Кубке мира.
Кубок мира пройдет в Китае с 30 августа по 15 сентября.