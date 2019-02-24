Как российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира (фото)

Как российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира (фото)

Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 91:76 в заключительном матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года и вышла в финальную часть.