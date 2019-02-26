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10:46 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все участники Кубка мира по баскетболу 2019 года

ТАСС, 26 февраля. Определились все 32 участника Кубка мира по баскетболу 2019 года, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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фотографий

В турнире примут участие сборные России, Австралии, Анголы, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Германии, Греции, Доминиканской Республики, Иордании, Ирана, Испании, Италии, Канады, Китая, Южной Кореи, Кот-д’Ивуара, Литвы, Нигерии, Новой Зеландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сербии, Сенегала, США, Турции, Туниса, Филиппин, Франции, Черногории, Чехии и Японии.

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Жеребьевка группового этапа Кубка мира пройдет 16 марта в Шэньчжэне.

Предстоящий Кубок мира станет 18-м по счету.

Он будет проведен через пять лет после предыдущего — такое решение было принято организаторами, чтобы разнести мировые первенства по баскетболу и футболу.

До 2014 года турнир назывался чемпионатом мира, смена названия произошла в маркетинговых целях. Состав участников был расширен с 24 до 32 команд.

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