Стали известны все участники Кубка мира по баскетболу 2019 года
ТАСС, 26 февраля. Определились все 32 участника Кубка мира по баскетболу 2019 года, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Об этом сообщает
ТАСС, 26 февраля. Определились все 32 участника Кубка мира по баскетболу 2019 года, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Об этом сообщает
В турнире примут участие сборные России, Австралии, Анголы, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Германии, Греции, Доминиканской Республики, Иордании, Ирана, Испании, Италии, Канады, Китая, Южной Кореи, Кот-д’Ивуара, Литвы, Нигерии, Новой Зеландии, Польши,
Жеребьевка группового этапа Кубка мира пройдет 16 марта в Шэньчжэне.
Предстоящий Кубок мира станет 18-м по счету.
Он будет проведен через пять лет после предыдущего — такое решение было принято организаторами, чтобы разнести мировые первенства по баскетболу и футболу.
До 2014 года турнир назывался чемпионатом мира, смена названия произошла в маркетинговых целях. Состав участников был расширен с 24 до 32 команд.