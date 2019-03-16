Россияне сыграют с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии на КМ по баскетболу — 2019

В группе А сыграют сборные Кот-д'Ивуара, Польши, Венесуэлы, Китая. В группе С встретятся сборные Испании, Ирана, Пуэрто-Рико и Туниса. В группе D сыграют команды Анголы, Филлиппин, Италии и Сербии. В группе E — сборные Турции, Чехии, США и Японии. В группе F — сборные Греции, Новой Зеландии, Бразилии и Черногории. В группе G — сборные Доминиканской Республики, Франции, Германии и Иордании. В группе H — команды Канады, Сенегала, Литвы и Австралии.