Россияне сыграют с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии на КМ по баскетболу — 2019

В группе А сыграют сборные Кот-д'Ивуара, Польши, Венесуэлы, Китая. В группе С встретятся сборные Испании, Ирана, Пуэрто-Рико и Туниса. В группе D сыграют команды Анголы, Филлиппин, Италии и Сербии. В группе E — сборные Турции, Чехии, США и Японии. В группе F — сборные Греции, Новой Зеландии, Бразилии и Черногории. В группе G — сборные Доминиканской Республики, Франции, Германии и Иордании. В группе H — команды Канады, Сенегала, Литвы и Австралии.
Сборная России никогда не выигрывала золото чемпионата мира, наивысшим достижением является второе место — на турнирах 1994 и 1998 годов. Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), еще три раза завоевывала серебро (1978, 1986, 1990) и два раза — бронзу (1963, 1970).
Кубок мира (новое название чемпионата мира) пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.