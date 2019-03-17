Коби вытащил «группу жизни» для России

Источник: AFP 2019

В субботу в китайском Шэньчжене состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая.

В числе тех, кто вытаскивал бумажки с названиями команд, были двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Коби Брайант и символ китайского баскетбола Яо Мин. Коби, кстати, тут слегка подтролливают фанаты Джордана — довелось легенде НБА вытащить бумажку с названием одной ближневосточной страны.

Должны выходить из группы

Сборная России, с боем и в числе последних пробившаяся на мировое первенство, сыграет в группе В, а ее соперниками станут сборные Аргентины, Кореи и Нигерии. Сразу после жеребьевки президент РФБ Андрей Кириленко выразил уверенность, что сборная должна выходить из группы и вообще бороться за медали мирового первенства.

В принципе задача вполне выполнимая. Бесспорно, что аргентинцы, провалившие последние ЧМ (11-е место) и Олимпийские игры (8-е место), тем не менее выглядят главными конкурентами нашей команды в борьбе за первое место в группе. Сборная, состоящая в основном из игроков, выступающих в крепких клубах сильнейшей баскетбольной лиги Европы — испанской ACB — по определению не может оказаться слабой. В этом на днях смог лично убедиться Алексей Швед в матче против мадридского «Реала», в котором одним из героев стал разыгрывающий аргентинской сборной Факундо Кампаццо. Вопрос лишь в физической форме и тактике, с которыми приедут аргентинцы на турнир.

Сказать что-то определенное о корейцах (все баскетболисты — игроки местной лиги) и нигерийцах (главные звезды — форвард «Портленда» Аль-Фарук Амину и экс-центровой «Барселоны» и «Астаны» Оласени Лавал) сейчас, за полгода до чемпионата мира, сложно. Но сам факт, что в нашей группе собраны абсолютно разные баскетбольные школы — латиноамериканская, азиатская и африканская — только добавляет шансов на любые сюрпризы. Тем не менее, можно с определенной долей уверенности назвать нашу группу вполне жизнеспособной. В ней можно не только бороться, драться, выгрызать победы, но и играть. Вспоминая «автобусную» игру финнов в решающем февральском матче за выход на чемпионат мира, для нашей сборной это очень важный фактор.

Идеальный календарь

Календарь на групповом матче кажется почти идеальным. Начинаем с нигерийцами в первый же день чемпионата мира (31 августа). Далее 2 сентября подопечные Сергея Базаревича встречаются с Кореей, а уже 4-го — с Аргентиной. Возможно, кстати, этот матч уже мало что будет решать для обеих команд, разве что определит победителя группы. Все свои матчи на первом групповом этапе российская сборная проведет в городе Ухань.

А дальше интереснее — команды, занявшие первые два места в группе, выходят во второй групповой этап, где 16 команд снова делятся на группы по четыре, в которых каждый сыграет с каждым. В нашем случае на этом этапе мы попадаем в группу с двумя лучшими сборными из соседней группы А (Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай). Нетрудно предположить, что этими двумя лучшими окажутся хозяева-китайцы и, скорее всего, поляки. Тут уже могут быть варианты. В такой группе придется «зарубиться».

Здесь из группы также выходят две лучшие команды — уже в плей-офф, в ¼ финала. Если прикинуть возможные варианты, то в четвертьфинале из «топов» нам могут выпасть Испания, Сербия и Италия. Встреча с американцами на этой стадии точно не грозит. Впрочем, ее можно избежать вплоть до финала, но, во-первых, туда надо еще дойти самим, во-вторых, сейчас загадывать так далеко не имеет никакого смысла.

Важно лишь понимать, что по итогам чемпионата мира будут определены семь участников Олимпийских игр-2020 в Токио и 16 участников олимпийского квалификационного турнира. Таким образом, для прямого попадания в Токио сборной России необходимо как минимум пробиваться в четвертьфинал Кубка мира и становиться одной из двух лучших европейских сборных на турнире.

Учитывая, что на первом этапе у нашей сборной группа достаточно рабочая, задача не выглядит невыполнимой. Кстати, откровенных «групп смерти» вообще в этот раз не сложилось, с большой натяжкой можно к таким причислить разве что группу F (Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория) и H (Канада, Сенегал, Литва, Австралия). Особняком, конечно, стоят группы, в которых сыграют Испания и США. Но это сложности команд, оказавшихся вместе с ними в одной группе.