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21:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коби вытащил «группу жизни» для России

Что значат итоги жеребьевки чемпионата мира для российской команды.

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Источник: AFP 2019

В субботу в китайском Шэньчжене состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая.

В числе тех, кто вытаскивал бумажки с названиями команд, были двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Коби Брайант и символ китайского баскетбола Яо Мин. Коби, кстати, тут слегка подтролливают фанаты Джордана — довелось легенде НБА вытащить бумажку с названием одной ближневосточной страны.

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Должны выходить из группы

Сборная России, с боем и в числе последних пробившаяся на мировое первенство, сыграет в группе В, а ее соперниками станут сборные Аргентины, Кореи и Нигерии. Сразу после жеребьевки президент РФБ Андрей Кириленко выразил уверенность, что сборная должна выходить из группы и вообще бороться за медали мирового первенства.

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В принципе задача вполне выполнимая. Бесспорно, что аргентинцы, провалившие последние ЧМ (11-е место) и Олимпийские игры (8-е место), тем не менее выглядят главными конкурентами нашей команды в борьбе за первое место в группе. Сборная, состоящая в основном из игроков, выступающих в крепких клубах сильнейшей баскетбольной лиги Европы — испанской ACB — по определению не может оказаться слабой. В этом на днях смог лично убедиться Алексей Швед в матче против мадридского «Реала», в котором одним из героев стал разыгрывающий аргентинской сборной Факундо Кампаццо. Вопрос лишь в физической форме и тактике, с которыми приедут аргентинцы на турнир.

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Сказать что-то определенное о корейцах (все баскетболисты — игроки местной лиги) и нигерийцах (главные звезды — форвард «Портленда» Аль-Фарук Амину и экс-центровой «Барселоны» и «Астаны» Оласени Лавал) сейчас, за полгода до чемпионата мира, сложно. Но сам факт, что в нашей группе собраны абсолютно разные баскетбольные школы — латиноамериканская, азиатская и африканская — только добавляет шансов на любые сюрпризы. Тем не менее, можно с определенной долей уверенности назвать нашу группу вполне жизнеспособной. В ней можно не только бороться, драться, выгрызать победы, но и играть. Вспоминая «автобусную» игру финнов в решающем февральском матче за выход на чемпионат мира, для нашей сборной это очень важный фактор.

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Идеальный календарь

Календарь на групповом матче кажется почти идеальным. Начинаем с нигерийцами в первый же день чемпионата мира (31 августа). Далее 2 сентября подопечные Сергея Базаревича встречаются с Кореей, а уже 4-го — с Аргентиной. Возможно, кстати, этот матч уже мало что будет решать для обеих команд, разве что определит победителя группы. Все свои матчи на первом групповом этапе российская сборная проведет в городе Ухань.

А дальше интереснее — команды, занявшие первые два места в группе, выходят во второй групповой этап, где 16 команд снова делятся на группы по четыре, в которых каждый сыграет с каждым. В нашем случае на этом этапе мы попадаем в группу с двумя лучшими сборными из соседней группы А (Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай). Нетрудно предположить, что этими двумя лучшими окажутся хозяева-китайцы и, скорее всего, поляки. Тут уже могут быть варианты. В такой группе придется «зарубиться».

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Здесь из группы также выходят две лучшие команды — уже в плей-офф, в ¼ финала. Если прикинуть возможные варианты, то в четвертьфинале из «топов» нам могут выпасть Испания, Сербия и Италия. Встреча с американцами на этой стадии точно не грозит. Впрочем, ее можно избежать вплоть до финала, но, во-первых, туда надо еще дойти самим, во-вторых, сейчас загадывать так далеко не имеет никакого смысла.

Важно лишь понимать, что по итогам чемпионата мира будут определены семь участников Олимпийских игр-2020 в Токио и 16 участников олимпийского квалификационного турнира. Таким образом, для прямого попадания в Токио сборной России необходимо как минимум пробиваться в четвертьфинал Кубка мира и становиться одной из двух лучших европейских сборных на турнире.

Учитывая, что на первом этапе у нашей сборной группа достаточно рабочая, задача не выглядит невыполнимой. Кстати, откровенных «групп смерти» вообще в этот раз не сложилось, с большой натяжкой можно к таким причислить разве что группу F (Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория) и H (Канада, Сенегал, Литва, Австралия). Особняком, конечно, стоят группы, в которых сыграют Испания и США. Но это сложности команд, оказавшихся вместе с ними в одной группе.

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Чемпионат мира-2019. Мужчины. Жеребьевка финальной стадии
Группа А. Кот д'Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай.
Группа В. РОССИЯ, Аргентина, Корея, Нигерия.
Группа С. Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис.
Группа D. Ангола, Филиппины, Италия, Сербия.
Группа E. Турция, Чехия, США, Япония.
Группа F. Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория.
Группа G. Доминиканская республика, Франция, Германия, Иордания.
Группа H. Канада, Сенегал, Литва, Австралия.

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