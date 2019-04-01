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22:18 (мск), источник: Р-Спорт

Леброн Джеймс не сыграет за сборную США на Кубке мира-2019

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не сыграет за сборную США на Кубке мира-2019 по баскетболу.

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Источник: AP 2019

Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

«Я люблю все, что делает Поп (Грегг Попович — главный тренер сборной США), но это не подходящее лето для меня. Участие в Олимпиаде? Да, это возможно. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Я люблю Олимпиаду», — цитирует Джеймса The Score со ссылкой на The Athletic.

Джеймс является двукратным Олимпийским чемпионом.

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