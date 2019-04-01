Леброн Джеймс не сыграет за сборную США на Кубке мира-2019

«Я люблю все, что делает Поп (Грегг Попович — главный тренер сборной США), но это не подходящее лето для меня. Участие в Олимпиаде? Да, это возможно. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Я люблю Олимпиаду», — цитирует Джеймса The Score со ссылкой на The Athletic.