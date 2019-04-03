Баскетболист сборной России Хвостов перенесет операцию на колене и может пропустить КМ

«Послезавтра ему предстоит операция в Италии, завтра будет завершающее обследование, но уже сейчас понятно, что это крестообразная связка плюс мениски. Надрыв крестообразной связки, а не полный разрыв, поэтому есть надежда, что восстановление займет не от шести до девяти месяцев, а чуть быстрее. Это огромная потеря для нас и сборной [России]. Желаем Дмитрию скорейшего возвращения в строй», — сказал Ведищев.