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15:48 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист сборной России Хвостов перенесет операцию на колене и может пропустить КМ

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник сборной России и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Дмитрий Хвостов выбыл на неопределенный срок из-за надрыва крестообразной связки, он рискует пропустить Кубок мира по баскетболу 2019 года. Об этом ТАСС сообщил президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.

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Источник: РИА "Новости"

Хвостов получил повреждение в понедельник в домашнем матче Единой лиги ВТБ против подмосковного клуба «Химки» (83:87). В пятницу 29-летний баскетболист перенесет операцию.

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«Послезавтра ему предстоит операция в Италии, завтра будет завершающее обследование, но уже сейчас понятно, что это крестообразная связка плюс мениски. Надрыв крестообразной связки, а не полный разрыв, поэтому есть надежда, что восстановление займет не от шести до девяти месяцев, а чуть быстрее. Это огромная потеря для нас и сборной [России]. Желаем Дмитрию скорейшего возвращения в строй», — сказал Ведищев.

Хвостов является обладателем Кубка Европы, трехкратным серебряным призером чемпионата России и финалистом Единой лиги ВТБ. В составе сборной России баскетболист завоевал золото на Универсиаде-2013.

Кубок мира в Китае пройдет с 31 по 15 сентября. Хвостов является основным разыгрывающим сборной России.

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