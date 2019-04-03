Баскетболист сборной России Хвостов перенесет операцию на колене и может пропустить КМ
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник сборной России и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Дмитрий Хвостов выбыл на неопределенный срок
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник сборной России и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Дмитрий Хвостов выбыл на неопределенный срок
Хвостов получил повреждение в понедельник в домашнем матче Единой лиги ВТБ против подмосковного клуба «Химки» (83:87). В пятницу 29-летний баскетболист перенесет операцию.
«Послезавтра ему предстоит операция в Италии, завтра будет завершающее обследование, но уже сейчас понятно, что это крестообразная связка плюс мениски. Надрыв крестообразной связки, а не полный разрыв, поэтому есть надежда, что восстановление займет не от шести до девяти месяцев, а чуть быстрее. Это огромная потеря для нас и сборной [России]. Желаем Дмитрию скорейшего возвращения в строй», — сказал Ведищев.
Хвостов является обладателем Кубка Европы, трехкратным серебряным призером чемпионата России и финалистом Единой лиги ВТБ. В составе сборной России баскетболист завоевал золото на Универсиаде-2013.
Кубок мира в Китае пройдет с 31 по 15 сентября. Хвостов является основным разыгрывающим сборной России.