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16:59 (мск), источник: Р-Спорт

Ланге вызвал 15 баскетболисток сборной России на сбор в Новогорске

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге вызвал 15 игроков на предварительный сбор в Новогорске, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.

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Сбор российской команды пройдет с 5 по 8 мая. В Новогорск вызваны: Анна Буровая, Юлия Козик, Ольга Фролкина, Елизавета Шабанова (все — «Инвента», Курск), Елизавета Комарова (УГМК, Екатеринбург), Дарья Курильчук, Камилла Огун, Татьяна Сема (все — «Спарта энд К», Видное), Дарья Намок («Енисей», Красноярск), Карина Низамова (МБА, Москва), Ольга Новикова, Виктория Медведева (все — «Надежда», Оренбургская область), Юлия Гладкова («Бембибре», Испания), Виктория Черен («Динамо», Новосибирская область), Альбина Ражева («Касторс Брейн», Бельгия).

По итогам сбора в Новогорске несколько баскетболисток попадут в расширенный состав национальной команды и вместе с основными игроками продолжат подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии.

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