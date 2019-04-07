Ланге вызвал 15 баскетболисток сборной России на сбор в Новогорске

Сбор российской команды пройдет с 5 по 8 мая. В Новогорск вызваны: Анна Буровая, Юлия Козик, Ольга Фролкина, Елизавета Шабанова (все — «Инвента», Курск), Елизавета Комарова (УГМК, Екатеринбург), Дарья Курильчук, Камилла Огун, Татьяна Сема (все — «Спарта энд К», Видное), Дарья Намок («Енисей», Красноярск), Карина Низамова (МБА, Москва), Ольга Новикова, Виктория Медведева (все — «Надежда», Оренбургская область), Юлия Гладкова («Бембибре», Испания), Виктория Черен («Динамо», Новосибирская область), Альбина Ражева («Касторс Брейн», Бельгия).

По итогам сбора в Новогорске несколько баскетболисток попадут в расширенный состав национальной команды и вместе с основными игроками продолжат подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии.