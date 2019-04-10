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13:22 (мск), источник: Р-Спорт

Штаб сборной России вызвал 13 баскетболисток для подготовки к ЧЕ-2019

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тренерский штаб женской сборной России объявил расширенный состав команды для подготовки к Евробаскету-2019, в который вошли 13 игроков, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Чемпионат Европы-2019 пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля. Сборная России выступит в группе D, где ее соперницами будут команды Бельгии, Сербии и Белоруссии. Игры группы пройдут в сербском Зренянине.

В состав российской команды вызваны:

защитники — Елена Беглова, Евгения Белякова, Джамирра Фолкнер (все — УГМК), Ксения Левченко («Енисей»), Екатерина Федоренкова («Надежда»);.

форварды — Анна Лешковцева, Анастасия Логунова (обе — МБА), Раиса Мусина (УГМК), Анастасия Шилова («Надежда»);.

центровые — Мария Вадеева, Наталья Виеру (обе — УГМК), Жосселина Майга («Надежда»), Елизавета Шабанова («Инвента»).

Как отмечается, основной сбор команды в подмосковном Новогорске начнется 10 мая, а не 9 мая, как было запланировано заранее, из-за Дня Победы, и продлится до 24 июня с перерывами на выездные турниры. Вместе с вызванными 13 баскетболистками основного состава также будут тренироваться несколько лучших игроков по итогам просмотрового сбора, который пройдет с 5 по 8 мая. В итоговую заявку команды попадут 12 баскетболисток.

25 мая сборная России сыграет товарищеский матч с командой Латвии, 31 мая и 1 июня россиянки проведут две контрольные встречи со сборной Швеции. 8—9 июня российская сборная примет участие в мини-турнире в Испании, где также выступят команды Испании, Бельгии и Италии, а 14—16 июня россиянки сыграют на турнире во Франции, где также выступят сборные Сербии, Франции и Турции.

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