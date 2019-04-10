Штаб сборной России вызвал 13 баскетболисток для подготовки к ЧЕ-2019

Чемпионат Европы-2019 пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля. Сборная России выступит в группе D, где ее соперницами будут команды Бельгии, Сербии и Белоруссии. Игры группы пройдут в сербском Зренянине.

В состав российской команды вызваны:

защитники — Елена Беглова, Евгения Белякова, Джамирра Фолкнер (все — УГМК), Ксения Левченко («Енисей»), Екатерина Федоренкова («Надежда»);.

форварды — Анна Лешковцева, Анастасия Логунова (обе — МБА), Раиса Мусина (УГМК), Анастасия Шилова («Надежда»);.

центровые — Мария Вадеева, Наталья Виеру (обе — УГМК), Жосселина Майга («Надежда»), Елизавета Шабанова («Инвента»).

Как отмечается, основной сбор команды в подмосковном Новогорске начнется 10 мая, а не 9 мая, как было запланировано заранее, из-за Дня Победы, и продлится до 24 июня с перерывами на выездные турниры. Вместе с вызванными 13 баскетболистками основного состава также будут тренироваться несколько лучших игроков по итогам просмотрового сбора, который пройдет с 5 по 8 мая. В итоговую заявку команды попадут 12 баскетболисток.