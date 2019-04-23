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12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Атланты» Ллойд Пирс вошел в штаб сборной США

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Главный тренер клуба НБА «Атланта Хокс» Ллойд Пирс вошел в тренерский штаб сборной США, сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола страны.

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Источник: AP 2019

В тренерском штабе сборной США Пирс заменил главного тренера клуба НБА «Индиана Пэйсерс» Нэйта Макмиллана, у которого возникли накладки в расписании.

Кроме Пирса в штаб главного тренера сборной США Грегга Поповича входят Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») и Джей Райт (Университет Виллановы).

Сборная США на предстоящем Кубке мира-2019, который стартует 31 августа, на групповом этапе сыграет с командами Чехии, Японии и Турции.

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