Тренер «Атланты» Ллойд Пирс вошел в штаб сборной США

Источник: AP 2019

В тренерском штабе сборной США Пирс заменил главного тренера клуба НБА «Индиана Пэйсерс» Нэйта Макмиллана, у которого возникли накладки в расписании.

Кроме Пирса в штаб главного тренера сборной США Грегга Поповича входят Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») и Джей Райт (Университет Виллановы).