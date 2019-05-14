По Газоль не сыграет на Кубке мира по баскетболу
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло заявил, что центровой клуба НБА «Милуоки Бакс» По Газоль не выступит на Кубке мира
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло заявил, что центровой клуба НБА «Милуоки Бакс» По Газоль не выступит на Кубке мира
Ранее стало известно, что Газоль перенес операцию по поводу стрессового перелома ладьевидной кости, он не поможет своему клубу в оставшихся матчах
«По Газоль очень важен для нашей команды. Это огромная потеря. Он легендарный игрок, лидер. Мы поддерживаем По и уверены, что он принял лучшее решение. Я могу только пожелать ему здоровья. Мы постараемся завоевать путёвку на Олимпийские игры 2020 года, и рассчитываем, что Газоль присоединится к нам там», — приводит слова Скариоло испанское издание As.
По Газоль дважды выигрывал серебро и один раз бронзу на Олимпийских играх, он чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы в составе сборной Испании. Дважды выигрывал чемпионат НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Кубок мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.