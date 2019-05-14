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14 мая, источник: Спорт РИА Новости

По Газоль не сыграет на Кубке мира по баскетболу

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло заявил, что центровой клуба НБА «Милуоки Бакс» По Газоль не выступит на Кубке мира из-за травмы.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Газоль перенес операцию по поводу стрессового перелома ладьевидной кости, он не поможет своему клубу в оставшихся матчах плей-офф.

«По Газоль очень важен для нашей команды. Это огромная потеря. Он легендарный игрок, лидер. Мы поддерживаем По и уверены, что он принял лучшее решение. Я могу только пожелать ему здоровья. Мы постараемся завоевать путёвку на Олимпийские игры 2020 года, и рассчитываем, что Газоль присоединится к нам там», — приводит слова Скариоло испанское издание As.

По Газоль дважды выигрывал серебро и один раз бронзу на Олимпийских играх, он чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы в составе сборной Испании. Дважды выигрывал чемпионат НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Кубок мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

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