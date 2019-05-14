По Газоль не сыграет на Кубке мира по баскетболу

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Газоль перенес операцию по поводу стрессового перелома ладьевидной кости, он не поможет своему клубу в оставшихся матчах плей-офф.

«По Газоль очень важен для нашей команды. Это огромная потеря. Он легендарный игрок, лидер. Мы поддерживаем По и уверены, что он принял лучшее решение. Я могу только пожелать ему здоровья. Мы постараемся завоевать путёвку на Олимпийские игры 2020 года, и рассчитываем, что Газоль присоединится к нам там», — приводит слова Скариоло испанское издание As.

По Газоль дважды выигрывал серебро и один раз бронзу на Олимпийских играх, он чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы в составе сборной Испании. Дважды выигрывал чемпионат НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».